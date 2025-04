GP de Miami 2025 de Fórmula 1: horarios de clasificación, sprint y carrera y dónde ver en TV

Tras lo acontecido en el Gran Premio de Arabia Saudí, este fin de semana se disputa la sexta cita de la temporada 2025 de Fórmula 1. Además, será una cita marcada por la celebración de la segunda carrera al sprint del año tras China.

Miami será testigo de otra batalla entre los McLareny el resto de equipos de la zona alta. Max Verstappen se postula como la principal amenaza de Oscar Piastri, líder del mundial actualmente, y Lando Norris que se encuentra a tan solo dos puntos del competidor de Red Bull.

El fin de semana en formato a sprint condiciona el horario de celebración de las sesiones más importantes del Gran Premio. La diferencia horaria de Miami con respecto a España hace que las sesiones serán vespertinas. En primer lugar, el viernes 2 de mayo tendrá lugar la clasificación de la sprint siendo a las 22:30 hora peninsular.

Ya en la jornada del sábado 3 de mayo, se realizará la carrera a sprint conformada por 19 vueltas al Autódromo Internacional de Miami, siendo a las 18:00 horas. Después, habrá que esperar hasta las 22:00 horas para que se celebre la clasificación que definirá la parrilla del domingo.

Por último, el domingo 4 de mayo a las 22:00 hora peninsular finalizará el finde de carreras con la carrera a 57 vueltas. La web de laSexta realizará el seguimiento especial con directos en las jornadas de sábado y domingo. En televisión, se podrá ver a través de 'DAZN'.

🗣️ IT'S RACE WEEEEEEEEK

We're heading to the 305 for our second #F1Sprint of the year!#F1#MiamiGPpic.twitter.com/VHNVwlNFRr