Alex Márquez lo tiene claro: "Apostaría todo mi dinero a que Marc gana el título"

El piloto de Gresini ha analizado la cabeza de la clasificación actual de MotoGP donde se ha mostrado muy optimista con el desempeño de su hermano para esta segunda mitad de temporada.

En palabras de Gigi Dall'Igna, "Álex Márquez fue el mejor representante de Ducati" en Silverstone, una cita en la que el catalán fue cuarto. Sin embargo, el piloto de Gresini es noveno en el Mundial, en un año con una clasificación muy apretada por arriba, después de que "nadie haya sido lo suficientemente consistente durante estos primeros once grandes premios como para adquirir una cierta ventaja que le convierta en el principal favorito", como asegura el pequeño de los Márquez.

"Todos han tenido problemas", señalaba Álex, lo que está propiciando que "este años no veamos una figura constantemente en el podio". Un campeón de MotoGP que "aún no hemos visto", aunque, según Márquez, "eso cambiará en la segunda mitad de campeonato". El de Cervera tuvo claro sus candidatos:

"No sé, pienso en Jorge (Martín), Marc (Márquez) y Marco (Bezzecchi), que son los que más números tienen de adquirir ese protagonismo, pero no nos olvidemos de Ai (Ogura). Tal vez también 'Diggia', al que le falta un último pasito, que podría conseguir en los próximos grandes premios", compartió Álex, que como es lógico, no dudó a la hora de elegir a su favorito: "Apostaría todo mi dinero a que Marc ganará el título, entre otras cosas porque vivo con él, me entreno con él, compito con él, me peleo con él y sé de lo que es capaz, de todo lo que es capaz. En ese sentido, no soy dudoso. Marc no necesita mi ayuda".

Este año, como él mismo afirma, "no se juega nada", aunque Márquez espera "poder tener cierto protagonismo y disfrutar cada carrera como si fuera la última", sin la "exigencia de tener que conseguir puntos". También compartió detalles sobre su recuperación, tras la caída en Barcelona, de la que "cada vez se encuentra mucho mejor". De esta manera cerrará unos satisfactorios años en Faenza donde tratará de "despedirse de la familia Gresini con los mejores resultados posibles".

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