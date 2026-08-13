La operación del siglo en la NBA: Bob Iger y Josh Kushner compran Los Angeles Lakers por 12.500 millones de dólares

Los detalles Esta operación marca un nuevo récord mundial en la compraventa de una propiedad en el mundo del deporte, que hasta ahora era la propia compra de los Lakers en 2025 por 10.000 millones.

Bob Iger, exdirector ejecutivo de The Walt Disney Company, y Joshua Kushner, fundador de Thrive Capital, han adquirido los Los Angeles Lakers por 12.500 millones de dólares, estableciendo un récord mundial en la compraventa deportiva. Esta cifra es un 25% superior al precio pagado por Mark Walter, quien había comprado la franquicia 14 meses antes por 10.000 millones de dólares. Aunque los Lakers se han revalorizado un 20% en el último año, no son la franquicia mejor valorada de la NBA, título que ostentan los Golden State Warriors con un valor de 11.000 millones. Iger y Kushner tienen trayectorias empresariales distintas, destacando Iger por sus adquisiciones en Disney y Kushner por sus inversiones tecnológicas.

Unos 12.500 millones de dólares. Es la escalofriante cifra por la que Bob Iger, exdirector ejecutivo de The Walt Disney Company, y Joshua Kushner, fundador de la firma de capital riesgo Thrive Capital y hermano del yerno de Donald Trump, han comprado Los Angeles Lakers, uno de los equipos más laureados de la historia de la NBA, al magnate Mark Walter, director ejecutivo de Guggenheim Partners.

Walter, copropietario del Chelsea FC de la Premier League y del club de beisbol Los Angeles Dodgers, ha traspasado la franquicia tan solo 14 meses después de comprarla a la familia Buss por unos 10.000 millones de dólares.

Esta operación marca un nuevo récord mundial en la compraventa de una propiedad en el mundo del deporte, que hasta ahora era la propia compra de los Lakers en 2025. Según datos de 'ESPN', los Lakers se habrían revalorizado al menos un 20% en el último año. No obstante, esta oferta está un 25% por encima del importe pagado entonces.

Pese a ello, la de Los Ángeles no es la franquicia mejor valorada de la NBA en la lista 'Forbes', puesto que ocupan los Golden State Warriors (San Francisco) que tiene un valor de mercado de 11.000 millones de dólares.

Dos nuevos magnates

Bob Iger y Joshua Kushner tienen perfiles empresariales completamente distintos. Kushner es el fundador de Thrive Capital, una firma especializada originalmente en inversiones tecnológicas que ha respaldado compañías como OpenAI e Instagram.

Además, formó parte de las negociaciones con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para la venta de los derechos comerciales del Mundial de Fútbol. Actualmente tiene alrededor de 50.000 millones de dólares en activos.

Por su parte, Iger fue director de Disney en dos etapas, entre 2005 y 2020 y entre 2022 y marzo de 2026. En sus mandatos, lideró las compras de Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century Fox.

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