¿Fichará Carlos Sainz por Audi? Atención a la respuesta de Mattia Binotto sobre su posible llegada

El directivo italiano comprende los rumores acerca de la incorporación del español a la escudería, pero reitera la pareja actual de pilotos con la que cuenta y con los que tiene contrato.

El futuro de Carlos Sainz continúa siendo toda una incógnita, tanto para él como para Williams. El piloto español está descontento con el desempeño de su equipo este año y los resultados obtenidos, por lo que un cambio de aires no sería algo disparatado para él.

Entre las opciones del veterano piloto se encuentra la posibilidad de fichar por Audi. Antes de su llegada en 2025 a Williams, tanto Sainz como su padre tuvieron en su mesa una oferta de la escudería alemana; sin embargo, Carlos apostó por el proyecto de James Vowles y los de Grove.

Aunque la posibilidad de recalar con los teutones, por el momento, es un rumor, el propio jefe de Audi, Mattia Binotto, se ha pronunciado. "En primer lugar, yo no leo periódicos, o al menos no muchos, así que me entero de estas cosas por vosotros. Carlos es, sin duda, alguien a quien conozco muy bien, y de alguna manera es fácil y lógico relacionarlo con Audi", señala el italiano a 'RacingNews365'.

Binotto, quien también fue jefe de Sainz durante su etapa en Ferrari, comprende los rumores que circulan acerca del fichaje del español por ellos. Pero este reitera la situación que tiene con sus dos actuales pilotos: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

"Lo único que puedo decir es que estoy muy satisfecho con la pareja de pilotos que tenemos. Son dos pilotos muy rápidos, y estoy contento porque ambos son rápidos. Así que tenemos una buena pareja de pilotos. Que otros pilotos sean relacionados con nuestro equipo solo puede hacerme muy feliz, porque demuestra que la credibilidad de nuestro proyecto está creciendo", añade el italiano, cerrando la posibilidad de contar con Sainz en 2027.

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