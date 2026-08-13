Jorge Martín vuelve a quitarse presión y señala a Marc Márquez: "Es obvio que le dan como favorito"

El de Aprilia ha reiterado que el vigente campeón sigue siendo el rival a batir por el resto, quitándose presión de encima, a pesar de contar con una amplia ventaja de 40 puntos en la clasificación.

El Mundial de MotoGP vuelve a estar en su punto más álgido. Tras un largo parón veraniego, los pilotos de la parrilla volvieron a subirse el pasado domingo a sus motos en el Circuito de Silverstone. Sin embargo, el resultado de la carrera estuvo alejado de lo esperado.

En el GP de Gran Bretaña, Marc Márquez fue incapaz de sacar un buen resultado al acabar séptimo y vio cómo la distancia de puntos con Jorge Martín se agrandó tras sumar otro podio más. Por el momento, son 40 puntos los que separan al ilerdense del actual líder de la clasificación.

Pese a ello, Martín mantiene el mismo discurso que en la primera parte del campeonato, señalando a Márquez como el favorito. "Es obvio que dan a Márquez como favorito; es nueve veces campeón del mundo y tiene una moto muy potente. Todavía está todo muy abierto, y sin duda será muy divertido tanto para los espectadores como para nosotros, los que competimos", afirma 'Martinator' a la 'Gazzeta dello Sport'.

Con 10 carreras aún por disputar, el campeonato continúa abierto y el piloto de Aprilia se ve con fuerzas para competir con el vigente campeón del mundo hasta el final. "Lo importante es estar en condiciones de luchar con él, uno de los mejores pilotos de la historia. Lograrlo ya es una victoria para mí", añade Martín.

Incluso, se ve mejor en esta segunda parte de la temporada que en el primer tramo del Mundial. "En la segunda mitad de la temporada siempre he rendido mejor que en la primera. Además, me encantan las competiciones fuera de Europa, porque te permiten salir de la rutina: disfruto mucho rompiendo con lo convencional, entrenando en lugares inusuales", concluye Jorge.

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