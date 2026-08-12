Durísima confesión de Márquez tras la carrera en Silverstone: "No tengo el control de mi brazo"

Ducati ha publicado imágenes inéditas en las que se ve el sufrimiento físico del nueve veces campeón del mundo. Su brazo derecho sigue generándole dolor.

Marc Márquez sigue pilotando con muchas limitaciones físicas. A pesar de haber recortado mucha distancia en la lucha por el campeonato estos últimos meses, el dolor sigue estando ahí. Marc, dependiendo del circuito y del rendimiento de la Ducati, puede disimularlo pero no hacerlo desaparecer.

El Gran Premio de Gran Bretaña celebrado en Silverstone fue uno de esos fines de semana en los que a Márquez le tocaba sufrir. El de Cervera era plenamente consciente de ello y, de hecho, se mostró relativamente satisfecho de haber salido de la carrera sin lesiones ni caídas.

Aún así, una de las principales dificultades con la que se encontró fue el neumático trasero de la Ducati, mucho más degradado que el de la Aprilia. El sábado fue un desastre pero las gomas aguantaron mejor durante la carrera larga. Marc solo pudo ser séptimo y dejó una llamativa y dura confesión sobre su brazo.

"Hoy la goma fue mejor. Físicamente, no estaba. Había riesgo de caerme. No tenía control sobre el brazo derecho. Estaba ahí, intentando controlar, pero, respecto a los entrenamientos, se me iba de delante en las curva 1 y 9, no me gustaba", asegura Márquez en un vídeo publicado por Ducati.

Fue en la 'sprint' cuando Marc sintió que la moto no le acompañaba para nada. Sus palabras tras la prueba lo dicen todo: "El neumático trasero... increíble. En la tercera vuelta, ¡pum! No se podía pilotar, era imposible ni abrir gas. Era como un neumático de lluvia en el filo, nunca me pasó antes con estos neumáticos; ese 'feeling' (sensaciones) nunca".

"No podía pilotar, imposible. En cuanto inclinaba... No puedo decir cómo mejorar. Vi que 'Diggia' tuvo el mismo problema, más o menos, mi hermano fue el único que más o menos", concluyó Marc.

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