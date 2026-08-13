"Es rapidísimo, Márquez estará en modo ataque": Marc despierta miedo en Bezzecchi antes del GP de Aragón

El italiano acaba de superar un difícil tramo en MotoGP y aunque aún apura sus respectivos procesos de recuperación, ha compartido sus sensaciones antes de que el 'paddock' se cite en Teruel.

Marco Bezzecchi podría estar de vuelta, el italiano ha firmado dos importantes podios en el GP de Gran Bretaña, después de varias semanas donde al piloto de Aprilia le estaba constando sumar puntos. "Ha sido un buen reinicio, a pesar de las muchas dificultades, y el equipo ha jugado un papel fundamental. La fábrica ha hecho un trabajo increíble empezando por Massimo Rivola".

Luego, el italiano, se aproximó a su futuro y al tema mental, afirmando "haber pasado página" en Silverstone y viendo con buenos ojos un nuevo parón en el calendario: "Lo necesito". Claro reflejo del sufrimiento de Bezzecchi fueron sus lágrimas en el 'box' de Aprilia durante el fin de semana: "Ha sido duro contener las lágrimas, cuando bajó la adrenalina me salieron todos los males del mundo, incluso los que no tenía".

Al analizar el papel de sus rivales en Gran Bretaña, Marco recordó su pelea con su compañero Jorge Martín y con Álex Márquez: "Sabía que físicamente iba a bajar un poco, tuve una caída de rendimiento a mitad de carrera. Por suerte, Álex se equivocó después y tuve algunas vueltas para respirar, pero ya no me quedaba nada. Márquez siempre es rápido, sabía que podía perder la batalla, pero tenía que intentarlo con todo".

Una carrera en la que "el hombro y la rodilla" dificultaron mucho el pilotaje al italiano, aunque "psicológicamente tampoco fue sencillo". Además, con la Aprilia tampoco "podía apretar tanto como habría querido", lo que le hizo al piloto estar "un poco enfadado". Y cerró poniendo la vista en la próxima cita del campeonato.

"(Aragón) Un circuito en el que Marc es rapidísimo, siempre ha dominado. Sabemos que estará en modo ataque, como dice él", vaticinó Bezzecchi, que mantiene una ventaja de nueve puntos sobre el catalán. Y concluyó compartiendo su objetivo más inmediato, clave para permanecer en la lucha: "Llegar a Aragón físicamente en condiciones".

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