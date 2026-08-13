La Supercopa de España cambia de sede para 2027: se jugará en Estambul con nueva fecha

La RFEF ha escogido la ciudad turca para celebrar el torneo del 2 al 7 de febrero debido a que en las mismas fechas se juega la Copa de Asia en Arabia Saudí. En 2028, volverán a la sede habitual.

La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado este jueves el cambio de sede oficial para los partidos de la Supercopa de España 2027. La organización ha escogido la ciudad de Estambul, en Turquía, como el escenario donde equipos como Real Madrid, FC Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid disputarán el torneo.

Del próximo 2 al 7 de febrero de 2027, los cuatro conjuntos españoles jugarán en el estadio Olímpico Atatürk, campo donde disputa sus partidos como local el Fatih Karagümrük S.K. Por tan solo un año, RFEF cambia su sede habitual para jugar el torneo, debido a que se celebrará la Copa de Asia en las mismas fechas en Arabia Saudí.

"Estambul ha sido la ciudad elegida tras un periodo de trabajo y negociaciones en el que se han analizado hasta siete ofertas de lugares en todos los puntos del planeta. Con el acuerdo alcanzado para celebrar la Supercopa de España en Turquía, la RFEF garantiza la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español con la disputa de este torneo", señala el comunicado oficial de la RFEF.

Además, se ha confirmado que para 2028 la Supercopa de España volverá a organizarse en Arabia Saudí, como lleva sucediendo varios años, en concordancia con la excelente relación entre federaciones y el éxito que tiene el torneo en el país árabe.

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