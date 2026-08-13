La dura reflexión de Ducati tras Silverstone: "Márquez no fue capaz de seguir el ritmo de los mejores"

Dall'Igna ha hecho su habitual repaso del campeonato tras el último gran premio disputado, sacando varias valiosas conclusiones sobre el desempeño de los pilotos de Borgo Panigale.

El Gran Premio de Gran Bretaña trajo de vuelta MotoGP tras el parón veraniego. Silverstone acogió una intensa prueba que finalizó con Raúl Fernández como ganador y con un Jorge Martín más líder del campeonato. No fue una prueba tan positiva para Ducati, como ha analizado Gigi Dall'Igna en su perfil de 'LinkedIn'.

"Silverstone ha vuelto a demostrar lo impredecible que es. Hemos vivido un fin de semana mediocre, del que debemos pasar página rápidamente, sin dejar de extraer las conclusiones necesarias", iniciaba el director general de Borgo Panigale, que señaló la falta de "ritmo competitivo" durante todo el fin de semana.

Luego, el italiano quiso compartir un mensaje de tranquilidad y mirar al futuro, de cara a MotorLand Aragón, la próxima cita del campeonato: "Nada especialmente preocupante. Tomamos nota de un circuito que nos devuelve bruscamente a la realidad de un campeonato muy reñido contra rivales fuertes e indomables, la prioridad es recuperar el espíritu que teníamos antes del parón veraniego y poner todo nuestro corazón en ello, además de darlo todo, como siempre". Y a continuación, Gigi pasó a comentar los pilotos más destacados de la prueba para Ducati.

"Alex Márquez fue el mejor representante de Ducati tanto el sábado como el domingo: un excelente piloto que mantuvo viva una carrera que terminó demasiado pronto para nosotros", aseguraba Dall'Igna, sobre el menor de los Márquez, que acabó cuarto. El motivo: "Probablemente, un error a mitad de carrera le costó un puesto en el podio, pero, aun así, volvió a demostrar de qué está hecho, haciendo gala de madurez y determinación, además de toda su gran velocidad".

Aunque el ingeniero también se centró en la "regularidad de 'Diggia'", que fue sexto, el "fin de semana para olvidar" de Pecco Bagnaia, que sufrió una caída el domingo. Por otro lado, "Marc nunca fue capaz de seguir el ritmo de los mejores", una carrera difícil, añadió el ingeniero, como "el propio piloto había advertido".

Un resultado "mediocre" el obtenido en Silverstone, pero Ducati seguirá trabajando para no perder de pista a las rápidas Aprilia, Márquez se sitúa a 40 puntos del liderato, opciones reales para el catalán de llevarse su ansiado décimo título mundial. Y así quiso cerrar su análisis Dall'Igna: "Seguro que llegarán días más favorables. Todavía quedan muchas carreras en el calendario, y es inevitable que todos pasemos por momentos difíciles. En un campeonato tan brillante como el de MotoGP, el éxito será para aquellos que mejor sepan responder al reto del día. ¡Vamos, Ducati!".

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