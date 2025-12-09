Ducati responde: ¿Es posible que Marc y Alex Márquez sean compañeros en el equipo oficial?

Según informa 'Motorsport' citando a fuentes del equipo italiano, "es muy difícil que eso llegue a suceder, no encaja con la filosofía Ducati".

Antes de que finalizase la temporada 2025 de MotoGP y con el subcampeonato en el bolsillo de Alex Márquez, Ducati confirmó que el pequeño de los hermanos llevará una GP26 el próximo año, la misma moto que Marc y PeccoBagnaia.

"Álex Márquez registró una importante evolución que lo colocó entre los protagonistas absolutos de la temporada, mereciendo sin duda la moto oficial para el próximo año", explicó Gigi Dall'Igna, director general de la marca, en su resumen de la temporada hablando del 'premio' al '73'.

Eso sí, "a nivel de estatus como piloto no cambiará demasiado", tal y como destilan fuentes del equipo en declaraciones que publica 'Motorsport'.

"Alex sigue siendo un piloto bajo contrato de un equipo privado, Gresini, pero dispondrá de una moto y material como el de los oficiales. A nivel humano no cambiará nada, contará con su equipo técnico y la misma dotación de personal de Ducati que ha tenido hasta ahora en su box", explica la citada publicación.

Si el nivel de Alex no baja en 2026 y consigue superar de nuevo a Bagnaia, muchos se preguntan si será posible ver a los dos hermanos en el equipo oficial de Ducati.

Sin embargo, desde BorgoPanigale afirman que "es muy difícil que eso llegue a suceder, no encaja con la filosofía Ducati".

De hecho, en declaraciones a 'El Periódico', Marc ya prácticamente descartó esta posibilidad: "Claro que me gustaría, pero no es la prioridad. Debo ver qué es lo mejor para mí deportivamente y qué es lo mejor para Álex, según los proyectos que se puedan presentar".

"Soy el campeón y Álex es el subcampeón, así que él también tendrá más de una oferta y ahí cada uno tendremos que valorar de forma egoísta. Si podemos coincidir estaría encantado. ¿Quién puede ser mejor compañero de equipo que tu hermano?. Pero lo veo difícil, son cosas que no se buscan", añadió. Tocará esperar a ver cómo discurre el próximo año.