El jefe de Aprilia adelanta el regreso de Marc Márquez: "El campeonato empezará en Jerez"

Massimo Rivola, jefe de Aprilia, cree que será este fin de semana en Jerez cuando se empiece a ver quién puede ganar el mundial de MotoGP.

Arranca la gira europea de MotoGP en Jerez y en el paddock tienen la sensación de que el mundial empieza ahora. Quien quiera estar en la pugna, tiene que ser competitivo a partir de este sábado. Es lo que ha apuntado Massimo Rivola, el jefe de la moto más rápida hasta ahora, la Aprilia.

En declaraciones que recoge 'Motosan' este miércoles, Rivola dice que "por desgracia" esto no ha hecho más que empezar: "Después de tres carreras no se puede hablar de clasificación definitiva, por desgracia".

"Creo que Marc Márquez estará en la lucha. De hecho, creo que el campeonato empezará de verdad en Jerez. Luego está Pedro Acosta, que está haciendo algo realmente extraordinario: es uno de esos pilotos que marcan la diferencia", dice el jefe de Marco Bezzecchi y de Jorge Martín, los dos primeros clasificados del mundial.

Desconfía de la Ducati: "Desde luego, no ha desaparecido: han quedado primero y segundo en las sprints. Creo que va a ser un campeonato fantástico".

Aprilia ha dominado, pero las Ducati podrían sufrir un cambio radical a partir de este fin de semana en Jerez.

Y Rivola está convencido de que Márquez estará en la pelea. También un Pedro Acosta cuya KTM también ha mejorado con respecto al 2025.