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"Están muy lejos de todos en este momento"

Medvedev explica "la enorme diferencia" de Alcaraz y Sinner con el resto del circuito

El ruso ha ofrecido un llamativo análisis sobre los mejores tenistas del mundo en la actualidad a los que ve muy por encima del resto del circuito.

Daniil Medvedev, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz Daniil Medvedev, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz Getty

El duopolio que han formado Carlos Alcaraz y Jannik Sinner durante los últimos años en el circuito ATP es innegable. Ambos jugadores se han repartido los últimos nueve Grand Slams disputados y a día de hoy cuentan con una gran ventaja sobre el resto de tenistas. Sobre ello ha hablado recientemente Daniil Medvedev, quien fue capaz de imponerse al murciano en Indian Wells y romper así su racha de imbatibilidad.

A pesar de ello, el ruso afirma que "están muy lejos de todos en este momento" y ofrecía un llamativo análisis: "Quizá en regularidad de resultados, Zverev pueda estar un poco más cerca. Y por eso es tres del mundo. Pero, aún así, también para él es difícil vencerlos. Y siguen ahí en la cima. Así que, por ahora, la diferencia es enorme". Luego, comentó más en profundidad dónde “residen las fortalezas” de Carlos y Jannik.

"Siempre juegan a su mejor nivel, aunque no lo demuestren así del todo. Pero significa que cuando bajan su nivel, su nivel es solo un poco inferior. Y por eso les ganan a todos. En cambio, en mi caso, el nivel fluctúa más. Así que espero volver a encontrar mi mejor momento y tratar de vencerlos", se mostraba optimista Daniil, antes de iniciar su andadura en el Mutua Madrid Open ante Fábián Marozsán.

Por todo ello, Medvedev afirma que "sus expectativas" para la Caja Mágica "son más bajas de lo habitual". Así se mostró el ruso en una entrevista realizada por ‘ABC’ aunque avisa: "Cuando estoy en mi mejor momento puedo ganar torneos en tierra batida como hice en Roma en 2023".

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