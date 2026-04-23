La defensa de Álex Márquez a su hermano: "La gente que aprecia a Marc sabe de lo que es capaz"

El piloto de Gresini confía ciegamente en que su hermano puede remontar tras las tres primeras carreras del calendario, de las cuales "no puedes sacar ninguna conclusión".

Marc Márquez aún puede ganar el mundial de MotoGP. El vigente campeón no ha comenzado el año de la mejor manera, y sus rivales ya le sacan cierta ventaja en la clasificación. Aun así, si el ilerdense retoma la senda de la victoria a partir del GP de España en Jerez, puede recortar distancias de forma considerable.

Muchos son los que dudan de que Márquez puede materializar dicha gesta, pero no es la primera vez que el eneacampeón del mundo ha resurgido de sus cenizas para levantar un título. En una entrevista para 'Mundo Deportivo', su hermano Álex ha defendido la situación de Marc.

"Al final, la gente que pueda dudar de Marc en estos momentos, aunque diga yo algo o no, no va a cambiar su opinión. Ya es gente que tiene muy cuadriculada lo que es la idea sobre Marc. Entonces, la gente que sabe y que aprecia a Marc ya sabe de lo que es capaz", señala Álex Márquez, en defensa de su hermano.

Pese a los resultados que ha cosechado el de Ducati, aún quedan bastantes carreras por disputarse, por lo que Marc tiene muchas oportunidades para sumar puntos poco a poco y acercarse a las Aprilia. Algo que defiende el piloto de Gresini, tras las tres primeras carreras del año.

"Creo que está siendo inteligente, no se está encontrando tampoco del todo a gusto encima de la moto, por pequeños problemas que estamos teniendo, pero está sumando. Esto es muy largo; al final, en tres carreras no puedes sacar ninguna conclusión", comenta el pequeño de los Márquez acerca del inicio de campeonato de su hermano.