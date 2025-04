La alabanza de un expiloto de MotoGP a Márquez tras su accidente: "Nunca da nada por perdido"

El Gran Premio de España fue agridulce para el apellido Márquez. Mientras que Alex conseguía su primera victoria en la categoría reina del motociclismo, Marc se cayó cuando luchaba por la segunda posición, lo que le hizo emprender la remontada hasta la duodécima.

El expiloto de HondaCarlos Checa analizó su actuación en 'DAZN' donde se deshizo en elogios por su remontada pese a la caída: "Yo creo que ahora ellos lo que querían era analizar un poco la situación. No es algo que guste a nadie. Me gusta mucho Marc porque nunca da nada por perdido".

"Es un ejemplo de caerse a más de 150 km/h, arrastrarse durante cien metros, levantar la moto dañada y luchar por esos cuatro puntos. Yo me quedo con eso porque esto es digno de un gran campeón", ha reconocido de un Marc Márquez cuyas opciones de ganar se esfumaron en la tercera vuelta.

La caída del '93' a juicio de Carlos Checa no se produjo por buscar los límites de la moto a su juicio: "Yo no he visto a Marc tirando, intentando hacer la diferencia, sacando ventaja fuera de su límite. Y de golpe se cae, eso es lo más sorprendente".

"Creo que ahora necesita un tiempo para analizar muy bien lo que ha podido suceder y cuál es ese baremo de margen tan estrecho que te puede hacer estas caídas", ha sentenciado Checa sobre el piloto de la Ducatioficial. Pese a sus cuatro puntos cosechados, el mayor de los de Cervera perdió el liderato en favor de su hermano pequeño de Gresini.