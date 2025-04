Álex Márquez y el momento en el que creyó en su primera victoria en MotoGP: "Marc se cayó..."

Álex Márquez ya puede decir que es campeón de un gran premio de MotoGP. El piloto español se ha apuntado su primera victoria en una carrera de domingo en el circuito de Jerez-Ángel Nieto. Álex se ha impuesto a sus rivales de manera sólida y contundente. De hecho, la distancia con Quartararo, segundo clasificado, ha sido de alrededor de tres segundos.

El de Cervera adelantó a Fabio a mitad de carrera y desde entonces nadie pudo con él. Sólido, rápido y muy concentrado. Una carrera con apenas errores y digna de un piloto que venía llamado a la puerta de la victoria en MotoGP desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, a pesar de la perfecta actuación del pequeño de los Márquez, Álex no tenía en mente el triunfo al principio de la carrera pero ha habido una acción que le ha dado confianza para creerse que era posible: "Cuando he visto que se ha caído en la curva ocho, he dicho ‘hoy es el día, hoy no se puede escapar como pasó en Austin, hoy es nuestro día. Ve a todo hacia delante, intenta no cometer errores".

"Creo que he hecho a la perfección todo lo que tenía que hacer y lo que habíamos hablado con el equipo. Y al final he podido ir más rápido que ellos. He tenido la gran suerte también que Peco no pudiera pasar a Fabio. Pero creo que aún así teníamos ese margen para administrar. Así que súper feliz y súper contento honestamente", ha reconocido Álex en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.

El de Gresini ha recuperado el liderato del Mundial. Álex lidera la clasificación con 140 puntos, eso sí, con 139 está su hermano Marc y con 120, Bagnaia. El campeonato está más emocionante que nunca. Próxima parada, Gran Premio de Francia.