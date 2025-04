La reflexión de Marc Márquez tras su caída en Jerez: "A pesar de mi estado de forma..."

Marc Márquez reconoce que pudo evitar su caída en Jerez. Iba tercero por detrás de Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia cuando se fue al suelo. Otra vez. Como en Austin. Y el mundial está ahora liderado por Alex Márquez, su hermano. El piloto de Ducati lanzó una interesante reflexión sobre esta caída.

"Fue una caída que tuve que evitar porque se debió al exceso de velocidad y era consciente de ello. Me he ido largo y he intentado mantener la trazada. Era una curva de izquierdas y me sentía muy cómodo, de hecho era la primera caída de ese tipo esta temporada. Estaba convencido de que lo conseguiría y de que como mucho perdería un par de décimas, pero me ha faltado confianza, como ha demostrado claramente la telemetría analizada en frío", ha dicho Marc en palabras que recoge 'Motosan'.

"La próxima vez tendré que tener más cuidado", ha dicho un Marc que no está enfadado consigo mismo: "Estas cosas pasan".

"Lo que sí me pesa es que, a pesar de mi estado de forma y del inicio del campeonato, soy segundo, pero sigo estando a un punto", reflexiona el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

Evitar errores será fundamental en su lucha: "La razón es que cometí algunos errores importantes que hay que evitar si quieres luchar por el campeonato. Dicho esto, la velocidad está ahí, pero hay momentos que molestan. Aunque este es el año que menos me he caído los domingos, ya he marcado dos ceros".