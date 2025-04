"¿Por qué no soñar?": Gresini cree en el título mundial de Alex Márquez

Alex Márquez vuelve a tomar el liderato de MotoGP. Un punto sobre su hermano Marc y veinte sobre Pecco Bagnaia. Y en Gresini se lo creen. Hablan de "soñar" y de "continuar" con lo que están haciendo. Son las palabras de Carlo Merlini, director de marketing del equipo satélite de Ducati.

Su victoria en Jerez, la primera de su vida en MotoGP, le confirma como candidato junto a Marc y a Pecco Bagnaia.

"Se lo merecía, hizo una carrera perfecta. Está haciendo una gran campaña y estuvo espectacular. Supo aprovechar la caída de Marc. Llevaba tiempo buscando una victoria y la merecía", ha dicho Merlini en palabras que recoge 'Marca'.

"¿Que por qué no dudamos de él? Es que es un dos veces campeón del mundo. Nadie es bicampeón por casualidad, sabíamos de su talento y calidad. Desde el principio encajó muy bien con nosotros", dice el de Gresini, que tiene plena confianza en el piloto de Cervera.

Le piden que siga como hasta ahora: "Él tiene que seguir igual, no cometiendo errores y siendo muy constante. Lo está haciendo fenomenal".

Insiste en que a ellos no les van a quitar las ganas de solar: "¿Por qué no soñar? Claro que es un sueño, pero ¿por qué no? Nosotros siempre soñamos. Lógicamente, llevamos sólo cinco grandes premios; no es que quede mucho, es que queda muchísimo, es un Mundial larguísimo, pasarán muchas cosas. Nosotros tenemos que continuar como hasta ahora, él está haciendo un gran trabajo".