El la mente del aficionado madridista aún colea aquella dura acción de Thomas Meunier sobre Eden Hazard en un partido de la fase de grupos de la Champions League en noviembre de 2019.

Real Madrid y París Saint-Germain se enfrentaron en el estadio Santiago Bernabéu en un partido que ha marcado, hasta el momento, la trayectoria del exfutbolisra del Chelsea en Chamartín.

El actual jugador del Borussia Dortmund golpeó con fuerza sobre el tobillo de su compatriota cuando Hazard se disponía a realizar un control orientado. El '7' se fue rápidamente al suelo y salió cojeando del terreno de juego, lo que dejaba entrever una lesión que se prolongaría durante los meses posteriores.

Año y medio después, el lateral recuerda aquel partido en su reportaje "Thomas Meunier, tarde o temprano", realizado por 'RTBF'.

En él, Meunier desvela la tensa conversación que mantuvo con Florentino Pérez una vez terminado el encuentro.

"Después del partido contra el Madrid, llego al pasillo y me cruzo con Florentino. Le digo 'encantado' y le doy la mano", inicia el 'red devil'.

"Me responde en francés '¿te das cuenta de que has lesionado a Eden Hazard y me dices encantado?'", continúa.

"Me enfadé un poco con él y le dije 'ah, ¿sí?, ¿es mi culpa que se haya lesionado Eden Hazard?', y Florentino me vuelve a responder, 'sí, es tu culpa'", zanja.

Por lo que relata Meunier, Florentino Pérez mostró su descontento por una acción que consideró culpa del belga: "Le dije que fue una acción más del partido. Flipé porque no sabía que hablaba francés".