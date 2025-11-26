El show del mejor Vinicius

El futbolista brasileño dio dos asistencias en la noche en la que Kylian Mbappé anotó cuatro goles contra Olympiacos. El Madrid acabó sufriendo muchísimo para ganar.

Al Real Madrid, al menos en ataque, le salió todo contra Olympiacos. Cuatro goles de un estelar Kylian Mbappé y Vinicius Jr volviendo loco a todos por la izquierda. Su lugar. El póker del francés no tapó el partidazo del brasileño. Seguramente el mejor de la temporada para él.

En defensa la historia fue muy diferente. La noche nunca tuvo la sensación de estar cerrada. Incluso con distancia de dos goles sobre los griegos. Al Madrid sólo le queda un central sano, Raúl Asencio, y Xabi Alonso decidió protegerlo a falta de quince minutos para la conclusión.

El cuadro de Mendilibar volvió a ponerse a sólo un gol en el tramo final. Sufrimiento hasta el final. El Madrid hace aguas en cada balón que le llega al área.

Kylian marcó tres goles en apenas seis minutos, en la primera parte. El cuarto lo hizo cuando Olympiacos más amenazaba. Otra vez a pase de Vini.

Dos asistencias firmó el 7. Le necesita el Real Madrid para encontrar esa versión dominadora del comienzo del año.

Son doce puntos de quince posibles del Real Madrid en esta Champions. Un resultado que le sirve para colarse, de momento, entre los ocho mejores. Ahorrándose así una de las eliminatorias. Estar entre los 24 clasificados sí empieza a ser ya una realidad para el cuadro de Xabi Alonso, el ejercicio principal.

Y en la próxima jornada llegan tambores al Bernabéu. Otra vez el Manchester City de Pep Guardiola. Un partido que sigue tomando el régimen de clásico.