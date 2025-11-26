Ahora

Champions League

Los seis minutos mágicos de Kylian Mbappé: ¡triplete contra Olympiacos!

El delantero francés, entre el minuto 22 y el 28, anotó los tres goles del Real Madrid en la primera parte contra Olympiacos.

Kylian MbappéKylian MbappéGetty

A Kylian Mbappé nadie le para. Ni el Olympiacos ni el momento delicado del Real Madrid cuando los griegos se pusieron por delante.

El francés anotó tres goles en sólo seis minutos: entre el 22 y el 28. Una auténtica apisonadora. Cada hueco del Olympiacos lo aprovechaba Kylian.

Primero anotó a pase de Vinicius, después de cabeza al centro de Arda Guler. El tercero llegó a los pocos segundos.

Sonreía el francés, que se quedó sin asistencia en el primer acto porque a Vinicius Jr le anularon su tanto por fuera de juego.

Fue una primera parte mágica del 10 blanco, que recupera el liderato como goleador de la Champions League. Con estas rachas en tan pocos minutos, normal.

El segundo más rápido de la Champions

Según datos de 'MisterChip', este es el segundo hat trick más rápido de la historia de la competición (seis minutos y 42 segundos). El más veloz lo completó Mohamed Salah en el año 2022 contra el Rangers, en seis minutos y trece segundos.

