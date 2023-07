Se acerca la fecha límite que puso el PSG, y el futuro deKylian Mbappésigue en el aire. Mientras el jugador se encuentra meditando a la vez que disfruta de sus vacaciones, otros jugadores suenan para ser sus sustitutos.

Este es el caso de Osimhen, que según 'La Gazzetta dello Sport' la operación podría realizarse por unos 100 millones de euros. Además, el propio medio italiano apunta que el Nápoles ya tiene pensado su remplazo para el ataque, que sería Jonathan David, del Lille.

Mientras el mercado se mueve por el devenir de Kylian, son muchos los queno se han tomado muy bien las últimas declaraciones de Mbappé.

Sus compañeros y algunos miembros del club parisino sintieron malestar al escuchar lo que dijo el galo: "Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide". Ante estas palabras, el histórico exfutbolista italiano Paolo Di Canio, cargó en 'Sky Sports' contra Mbappé.

"Él es quien ha generado esta situación para el PSG, lo ha viciado", dijo. "Se ha aprovechado el año pasado y ha usado la carta de jugar un año y marcharse libre para llevarse millones en el Real Madrid", añadió.

Además,Di Canio juzgó el papel económico: "Es una vergüenza absoluta que se comporte así después de haberse llevado 200 o 300 millones, aunque no debemos ser hipócritas, a todos nos gusta el dinero".

"Hay una ética y un respeto que no tienen precio y Mbappé no los está teniendo". concluyó el ex del Lazio y West Ham.