La sede del París Saint-Germain ahora mismo está siendo un caos. El anuncio de la llegada de Luis Enrique como nuevo entrenador del equipo francés se vio opacada por la actualidad del 'Caso Mbappé', en el que Nasser Al-Khelaïfi ha lanzado un ultimátum al delantero.

El directivo catarí fue contundente en rueda de prensa sobre cómo está la situación de su posible salida: "Nuestra posición es muy clara. Si Mbappé se quiere quedar, nosotros también queremos, pero tiene que firmar un nuevo contrato. No vamos a permitir que el mejor jugador del mundo se marche gratis. Es imposible".

Fue la única respuesta que dio en rueda de prensa, pero luego lanzo un ultimátum al francés en unas palabras recogidas por 'Le Parisien': "Tiene que decidir la próxima semana, o como máximo en dos semanas. Y si no quiere firmar un nuevo contrato, la puerta está abierta. Es así para él y para todos los demás. Nadie es más grande que el club, ningún jugador ni siquiera yo".

Y esta fecha límite viene provocada por el temor a que se pueda marchar gratis la próxima temporada: "Queremos que se quede, pero no puede irse gratis. Era nuestro acuerdo oral y él lo había expresado públicamente. Y me sorprendió saber que tenía la intención de irse gratis".

"Cuando recibí esta información, me sorprendió y me decepcionó. Kylian es un chico fantástico, un verdadero caballero, pero si se va gratis, debilitando al club francés más grande, no es él", concluyó al respecto.