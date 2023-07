Estalla la bomba Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain. Según ha informado 'RMC Sport' a parte del vestuario parisino no le ha gustado nada las palabras del galo, en las que aseguraba que estar en ese equipo "no ayudaba mucho" para ganar el Balón de Oro.

"Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Así que, por supuesto, eso atrae chismes, pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago...", ha dicho el futbolista pretendido por el Real Madrid.

Y según el citado medio, seis futbolistas del PSG, "incluidos dos fichajes", han expresado su malestar por estas palabras de Kylian. Además, se lo han comunicado a Nasser Al Khelaifi, presidente del club.

Uno de esos futbolistas habría hablado directamente con el presidente y le habría dicho que es "un insulto para el club".

Por otro lado, Al Khelaifi estaría muy enfadado con estas palabras. Las considera "una falta de respeto total a todos los miembros de la plantilla del PSG".

El ultimátum del PSG

El PSG ha dicho públicamente que o Mbappé renueva (su contrato termina en 2024) o será traspasado este verano. Además, el presidente del equipo francés desveló que tenía dos semanas para decidir.

Mbappé se ha pronunciado... dejando varios 'darditos' al PSG: "No sé lo que le falta al PSG para ganar la Champions, no es una pregunta para mí".

"Tienes que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza la plantilla, que construye este club. Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui mejor jugador, máximo goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1", ha dicho el número 7.