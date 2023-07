El culebrón Kylian Mbappé está al rojo vivo. El jugador ya no se esconde y ha hablado de lo difícil que será para él ganar el Balón de Oro jugando en el Paris Saint-Germain. Lo ha dicho en una entrevista a 'L'Equipe' en la que ha hablado muy claro de su situación.

"No sé lo que le falta al PSG para ganar la Champions, no es una pregunta para mí. Tienes que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza la plantilla, que construye este club. Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui mejor jugador, máximo goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1", saca pecho el futbolista francés.

Y sobre el Balón de Oro es muy claro: "Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Así que, por supuesto, eso atrae chismes, pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago...".

"¿La gente banaliza mis actuaciones? Sí, pero al mismo tiempo no les culpo. En Francia, la gente me ha visto crecer, me ve todo el tiempo, en el PSG cada fin de semana o con la selección. Y llevo años marcando muchos goles. Así que, para la gente, se está convirtiendo en algo normal. Nunca me he quejado de que trivialicen mis actuaciones", comenta el delantero, que podría aterrizar en el Real Madrid este mismo verano.

Se siente orgulloso de la carrera que está teniendo, aunque insiste en que quiere más: "Muchas cosas me enorgullecen. Primero, el haber seguido ganando títulos, que es para lo que jugamos. Da igual el título, es lo más difícil, por eso luchan todos los jugadores".

"Siempre estoy insatisfecho, así que nunca estoy impresionado con lo que hago. Ya es una primera clave para entenderme a mí mismo porque todo lo que hago, me digo a mí mismo que lo puedo volver a hacer y mejor. Tengo este hambre de ganar. No quiero estar en un equipo solo para participar. Por eso a veces la gente piensa que soy arrogante", ha sentenciado.

Un verano muy movido

El PSG ya ha dicho públicamente que Mbappé tiene que renovar su contrato (termina en 2024) o será traspasado este mismo verano. Y el Real Madrid sigue al acecho después de dos mercados de fichajes consecutivos intentando hacerse con sus servicios. ¿Será 2023 el momento definitivo?