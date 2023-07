Leonardo, director deportivo el París Saint-Germain hasta mayo de 2022 y hombre fuerte en las negociaciones con el Real Madrid tanto en 2021 como en la pasada temporada con la renovación de Mbappé, ha entrado de lleno en el 'caso Kylian'.

En una entrevista en 'L'Équipe', el brasileño, sin medias tintas, ha pedido la salida del delantero galo.

"Por el bien del PSG, creo que ha llegado el momento de que Mbappé se vaya, pase lo que pase", ha asegurado.

Según Leonardo, ha quedado claro que se puede ganar la Champions sin el francés y que el club siempre debe estar por encima del jugador.

"El París-Saint-Germain existía antes de Kylian Mbappé y existirá después de él. Lleva seis años en París y, en esas seis temporadas, cinco clubes diferentes han ganado la Champions League, ninguno de los cuales contaba con Mbappé en sus filas. Eso significa que es totalmente posible ganar esta competición sin él", ha señalado.

De hecho, el exdirector deportivo ha criticado duramente el "comportamiento" de Mbappé, un jugador sobre el que es "difícil construir un equipo a su alrededor".

"Debido a su comportamiento en los dos últimos años, Mbappé ha demostrado que todavía no es un jugador capaz de guiar realmente a un equipo. Es un gran jugador, no un líder. Es un gran goleador, no un creador de juego. Es difícil construir un equipo a su alrededor", ha añadido.

Estas palabras llegan horas después de que el propio Mbappé asegurase que estar en el PSG "no ayuda" en la lucha por el Balón de Oro.