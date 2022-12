Argentina celebró su victoria en el Mundial por todo lo alto. La albiceleste montó una fiesta que seguirá durante varios días y en la que estuvo el 'Kun' Agüero. El ex de Manchester City y Barcelona se quejó al inicio del torneo de no estar en la concentración con sus compañeros, pero finalmente sí lo ha estado y celebró la tercera estrella como un jugador más.

Esto ha provocado la reacción de una leyenda de Inglaterra: John Terry. El ex del Chelsea subió a su perfil de Twitter una imagen de Agüero durante la celebración, en la que se le ve con la equipación de Argentina y el siguiente mensaje: "Si vas a hacerlo, al menos hazlo y ponte las espinilleras y las botas".

If your going to do it, at least go for it and put the shin pads and boots on.🤣🤣🤣🇦🇷🏆💙 pic.twitter.com/Bn61Qdqim5