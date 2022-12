Al igual que ocurriera en la celebración de Marruecos tras vencer a España en los octavos de final, Argentina se propasó, y mucho, durante el festejo después de ganar en la final del Mundial de Qatar a Francia.

La fiesta sobre el verde pasó a vestuarios, y fue ahí cuando el grupo entró en éxtasis. Se entonaron diversos cánticos de júbilo, pero ha habido uno que ha sido muy polémico.

En pleno corrillo entre todo el equipo cantando, Emiliano 'El Dibu' Martínez, héroe de la albiceleste, salió del grupo y se refirió a Mbappé en tono despectivo.

"Un minuto de silencio para Mbappé, que está muerto", dijo el guardameta. Posteriormente, llegó el turno de Agüero, que no quiso perderse la fiesta.

"Prepara Camavinga, cara de pinga", dijo el exdelantero en pleno directo de Instagram, recibiendo multitud de críticas en redes sociales.

