En un acto multitudinario convocado en el Camp Nou y de la mano del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, Sergio Agüero ha comunicado oficialmente que cuelga las botas a sus 33 años.

El pasado 30 de octubre, antes del final de la primera parte del FC Barcelona - Alavés, el Kun se fue al suelo llevándose la mano al pecho y sin que hubiese habido golpe alguno en el encuentro.

Inmediatamente fue sustituido, abandonando el campo por su propio pie. Agüero ingresó en el hospital esa misma noche, donde le diagnosticaron una arritmia cardíaca.

Un mes y medio después, y tras haberse sometido a diversas pruebas para apurar sus opciones de seguir vistiendo de corto, el 'Kun' ha informado de su decisión final.

"He decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro, pero estoy feliz por la decisión que he tomado ya que lo primero es mi salud", ha señalado el argentino.

El ex de Atlético de Madrid y Manchester City ha explicado que ha tomado la decisión siguiendo el consejo de sus médicos de confianza: "Tuve un problema de salud hace un mes y pico, he estado en las mejores manos y los médicos me han dicho que debía dejar de jugar".

"Tomé la decisión hace 10 días. Hice todo lo posible por ver si había alguna esperanza, pero no. Estoy muy orgulloso y feliz por mi carrera, siempre soñé con jugar en primera división y nunca imaginé llegar a Europa", ha añadido Agüero, al que se le ha visto visiblemente afectado durante el acto.