Este martes debuta la selección argentina en el Mundial de Qatar. Lo hará contra Arabia Saudí, en el primer partido del grupo C. Sin embargo, no podrá estar junto a sus compañeros el 'Kun' Agüero, ya que ha denunciado en una transmisión en directo que no le está resultando fácil conseguir acreditación para estar en la concentración de Argentina.

"Voy a ver si puedo ver a los chicos. Es medio raro el tema. No sé, supuestamente tienes que tener una credencial para pasar. Me parece raro que me tarden tres o cuatro días. Yo pregunté y viene de arriba. Es muy rara la situación", denuncia el argentino en un 'streaming' junto al influencer Jero Freixas.

"Hace un año estuve ahí con ellos. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Ha venido gente que quiso estar y se la hicieron", añade.

El 'Kun' prefiere que la AFA vaya de frente: "Les mandé un mensaje y le dije: si no quieren que vaya, está todo bien, pero que me lo digan a la cara. Igual no le gustó alguna vez que opiné algo... qué se yo. Pero bueno, ahora hay que alentar a la Selección".

El exdelantero de Atlético de Madrid o Barcelona ha jugado tres Mundiales con Argentina (2010, 2014, 2018), además de cinco Copas América, siendo campeón en la de 2021. En 101 partidos con la albiceleste, marcó 41 goles.