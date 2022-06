Nikola Mirotic es una de las grandes estrellas del baloncesto europeo, pero esta vez también ha demostrado su categoría fuera de la pista. El Barça acababa de perder la final de la Liga Endesa ante su máximo rival histórico, el Real Madrid, pero el jugador montenegrino tuvo tiempo de acercarse a Pablo Laso para interesarse por su estado de salud antes de dirigirse al túnel de vestuarios.

Mirotic compartió vestuario con Laso durante tres temporadas en el conjunto blanco. Ambos todavía mantienen buena relación, y cuando saltó la preocupante noticia acerca del infarto sufrido por el técnico vitoriano, fue uno de los primeros en mandarle un cariñoso mensaje. "Me gustaría aprovechar este momento para mandar mucho ánimo a Pablo Laso", arrancó la rueda de prensa previa al tercer partido ante Joventut.

"Hoy hemos visto una buena noticia, que ha salido del hospital. Le mando mucho ánimo, que se recupere lo antes posible y que vuelva a las canchas. Al final nos damos cuenta de qué es lo importante, la salud y la familia", añadió.

Y, en esta ocasión, tampoco dudó a la hora de felicitar a su antiguo equipo por el título: "Hay que dar la enhorabuena al Real Madrid porque han sido superiores. Hay que reflexionar y mirar adelante".

El Mirotic más deportivo y más autocrítico se pudo ver en la tarde de ayer domingo en el Wizink Center. "Tengo que ser sincero y creo que la temporada al final ha sido un poco fracaso. Este equipo apuntaba a mucho más, podía mucho más. No se han conseguido los objetivos. No es un fracaso porque no lo hemos querido o porque no lo hemos dado todo, sino porque somos el Barça. Se espera de nosotros que ganemos más títulos. No vale con ganar un título o que estemos ahí", declaró.

"Los últimos dos meses, por alguna razón, el equipo ha ido bajando un poco y, cuando más teníamos que estar, no lo hemos estado. Esa es la realidad. Nosotros intentamos hacer el sistema que se nos pide. Con errores, obviamente, somos humanos. Pero siempre intentamos hacer el juego que nos pide nuestro entrenador", añadió el jugador montenegrino.

Por si esto fuera poco, el '33' respondió a unas palabras de su entrenador, Sarunas Jasikevicius, en la que achacaba la falta de carácter a sus jugadores. "El equipo siempre tiene carácter y pelea. Nunca pondría la cuestión del carácter de los jugadores porque el año pasado estábamos en situaciones complicadas y se ganaron dos títulos. Este año no ha podido ser. No se puede decir que sea por carácter, yo no comparto esa opinión", sentenció.