'The Pitt', el documental sobre Rafa Nadal y la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: lista de nominados para los Emmy 2026

Los detalles 'Hacks' se despide con un récord de 24 nominaciones y la sorpresa la ha dado la serie de Apple TV 'La maldición de Widow's Bay', que se ha colocado como la tercera producción más nominada de la edición con 19 candidaturas. Le sigue 'Pluribus' con 18 y 'Beef' con 16.

El drama médico "The Pitt", protagonizado por Noah Wyle y transmitido por HBO Max, lidera las nominaciones para la 78.ª edición de los Premios Emmy con 25 candidaturas. Le sigue "Hacks" con 24. Apple TV sorprende con "La maldición de Widow's Bay", que obtuvo 19 nominaciones, y "Pluribus" con 18. HBO Max es la plataforma más nominada, con 122 candidaturas, superando a Netflix y Apple TV. "The Pitt" es favorita tras ganar cinco Emmy el año anterior. En comedia, "Hacks" compite con "Colegio Abbott" y otras. Bad Bunny destaca en el ámbito musical con nueve nominaciones por su actuación en el Super Bowl. La gala se celebrará el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles.

El drama médico protagonizado por Noah Wyle, 'The Pitt' (HBO Max), se ha convertido este miércoles en la serie con más nominaciones para la 78.ª edición de los Premios Emmy. Y es que ha conseguido 25 candidaturas. Le sigue 'Hacks' (HBO Max), con 24 para su temporada final, un récord para una comedia en un solo año. Sin olvidar dos menciones a destacar: Bad Bunny y su ya famosísima actuación en el descanso de la Super Bowl y el documental sobre el tenista español Rafa Nadal.

La sorpresa la ha dado la serie de Apple TV 'La maldición de Widow's Bay', que se ha colocado como la tercera producción más nominada de la edición, con 19 candidaturas, seguida de 'Pluribus', de la misma plataforma, con 18, y 'Beef', de Netflix, con 16.

Así, HBO Max se ha impuesto como la plataforma con más candidaturas, sumando 122 en total; por delante de Netflix, que sumó 111; mientras que Apple TV superó su propio récord al lograr 87 en una sola edición.

'The Pitt', la gran favorita

Tras conquistar cinco Emmy en la edición anterior, incluidos los de mejor serie dramática y mejor actor para Wyle, 'The Pitt' vuelve a perfilarse como una de las grandes favoritas al repetir en ambas categorías y acaparar las categorías interpretativas secundarias, con cuatro candidatas a mejor actriz de reparto y tres candidatos a mejor actor.

La producción competirá por el título de mejor serie de drama con 'Pluribus', 'El caballero de los siete reinos', 'Slow Horses', 'la diplomática', 'Paradise', 'La edad dorada' y 'Your Friends & Neighbors'.

A Wyle se le presentan como contendientes Sterling K. Brown ('Paradise'); Gary Oldman ('Slow Horses'); Mark Ruffalo ('Task') y Rufus Sewell ('La diplomática'). Mientras que en el apartado femenino, Zendaya fue nominada por tercera vez por su personaje de Rue en 'Euphoria' (HBO Max), cuya última temporada acumuló siete candidaturas, la misma cifra que 'Stranger Things' (Netflix), otra de las series que se despide con esta edición de los Emmy.

Zendaya se enfrentará por el Emmy con Kerri Russel ('La diplomática'), Chase Infiniti ('Los testamentos'), Rhea Seehorn ('Pluribus') y Carrie Coon ('La edad dorada'). Las categorías de comedia por su parte, reflejan el equilibrio entre veteranas y nuevas apuestas. 'Hacks', una de las grandes favoritas de los Emmy desde su estreno, buscará cerrar su trayectoria con otro reconocimiento a mejor serie de comedia, aunque competirá con 'Colegio Abbott', 'The Bear', 'Solo asesinatos en el edificio', 'Terapia sin filtro', 'Nadie quiere esto', además de las nuevas producciones de Apple TV.

Figuras consagradas como Martin Short por 'Solo asesinatos en el edificio' y Steve Carell por 'Rooster' comparten nominación en el apartado de mejor actor de comedia con Jason Segel ('Terapia sin filtro'), Yahya Abdul-Mateen II ('Wonder Man') y Matthew Rhys ('La maldición de Widow's Bay'). Mientras que la historia de amor del hijo más joven de John F. Kennedy con Caroline Besset 'Love Story' y la segunda temporada de 'Bronca', disputan el puesto a mejor miniserie con 'All Her Fault', 'The Beast In Me' y 'DTF St. Louis'.

La Super Bowl de Bad Bunny y 'Rafa'

La representación latina de esta edición la cargan en sus hombros el guatemalteco Oscar Isaac por su actuación en la segunda temporada de 'Bronca' y el colombiano Carlos Manuel Vesga, en el debut de la serie 'Pluribus'. En la serie de comedia negra de Netflix, Isaac, quien también está nominado en la categoría a mejor miniserie por ser productor, interpreta a Josh, un gerente de un exclusivo club de campo en Los Ángeles cuya vida se desmorona después de que una pareja joven presencia una violenta pelea entre él y su esposa. Mientras que Vesga da vida a Manousos Oviedo, un inmigrante colombiano y uno de los 13 supervivientes inmunes a un virus alienígena que vuelve a toda la humanidad feliz y colectiva, en la serie de ciencia ficción de Apple.

La presencia latina también alcanza el terreno musical con Bad Bunny, cuyo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de este año logró nueve nominaciones, un récord para una presentación de la final de la NFL. La actuación del puertorriqueño está nominada en varias categorías de programas de variedades.

Además, 'Rafa', la serie documental que recorre la vida y brillante carrera deportiva del extenista profesional español Rafa Nadal fue nominada en la categoría de mejor serie de no ficción o documental. La Academia de Televisión dará a conocer a sus ganadores el 14 de septiembre de 2026 en una gala que se celebrará en el Peacock Theater de Los Ángeles, California.