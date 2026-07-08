Más problemas para Meta: cuatro estados de EEUU quieren que pague 880 mil millones de euros por lucrarse a costa de la salud mental de los menores

Los detalles En concreto, son California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey los que se han unido en esta nueva demanda contra la compañía de Mark Zuckerberg.

En Estados Unidos, varios estados quieren que Meta, la compañía que engloba Facebook o Instagram, pague 880 mil millones de euros por lucrarse a costa de la salud mental de los menores. El golpe sería brutal porque eso es prácticamente lo que vale la compañía en la bolsa.

En concreto, son cuatro los estados que se han unido para demandar a la empresa de Mark Zuckerberg: California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Entre todos, suman casi 56 millones de habitantes, siendo más, por ejemplo, que toda España.

Más allá de ello, todos alegan que las redes sociales de Meta están diseñadas para generar adicción, así como que la empresa lo sabe. Por eso, critican que anteponga sus beneficios económicos a la seguridad infantil, agravando así la salud mental de los menores.

Meta, que ya tiene varios juicios pendientes en EEUU, se queja de que no hay precedentes en la historia para una multa tan grande y niega los cargos. Además, se excusa en que la adicción a las redes sociales no está reconocida como una condición psiquiátrica.

Una condena histórica y la advertencia de Bruselas

No obstante y sin ir más lejos, la compañía de Zuckerberg fue declarada culpable, junto a YouTube, por perjudicar la salud mental de menores. De hecho, se les condenó a pagar una indemnización de tres millones de dólares.

Además, hace unos meses la Comisión Europea acusó a la tecnológica de incumplir la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea por no impedir que los menores de 13 años accedan a Facebook e Instagram.

Por eso, obligó a ambas redes sociales a "reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar (las cuentas) a menores de 13 años", según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado. De no hacerlo, podría enfrentarse a una multa de hasta el 6% de su facturación anual.

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