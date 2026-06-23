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Zendaya escoge al mejor Spiderman de un concurso organizado por Ibai Llanos... y Tom Holland pierde

Ibai Llanos ha organizado un concurso viral y ha invitado a Zendaya para que se parte del jurado. La actriz tiene que decididr quién es el mejor Spiderman entre todos los que aparecen ante ella, sin saber que Tom Holland es uno de ellos.

Zendaya escoge al mejor Spiderman de un concurso organizado por Ibai Llanos... y Tom Holland pierde

¿Quién es el mejor Spiderman? Es la pregunta en la que se basa este concurso organizado por Ibai Llanos en el que participa la mismísima Zendaya... y el propio Tom Holland, quien encarna a Spiderman, aunque nadie lo sepa hasta el final. La actriz tiene que decidir quién es el mejor superhéroe de todos los que se presentan ante ella... y resulta que no escoge al original, su compañero de reparto y pareja además. Un escándalo que Aruser@s no podía dejar pasar.

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