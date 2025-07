Las nominaciones de los Premios Emmy 2025, en una (completísima) lista

Hasta septiembre habrá que esperar para que se conozca a los premiados pero, por ahora, ya tenemos a los nominados. La Academia de la Televisión ha anunciado ya a los actores, actrices, directores y guionistas elegidos para concurrir en las diferentes categorías de los Premios Emmy de 2025, que se celebran antes de que finalice el verano. En esta edición se lleva la palma Severance, una serie de Apple TV que intercala ciencia ficción en un thriller psicológico sobre la diferencia entre la vida laboral y la vida personal de los trabajadores de una empresa: lidera la lista con 27 nominaciones.

Le siguen The penguin (Max), con 24 nominaciones, y The White Lotus y The Studio, de Max y Apple TV, respectivamente, con 23 cada una. The Studio, de hecho, se suma a The Bear al convertirse en la serie de comedia con más nominaciones en un solo año. Y ojo, porque hay una categoría que prácticamente está copada por esta serie: cinco de los seis nominados a mejor actor invitado en serie de comedia son personajes que han pasado por esta serie, desde Dave Franco al gran Martin Scorsese. Esta es la lista, completísima, con todas las nominaciones a los Premios Emmy de 2025.

Mejor serie de comedia

Colegio Abbott

The Bear

Hacks

Nobody wants this

Sólo asesinatos en el edificio

Terapia sin filtro

The Studio

Lo que hacemos en las sombras

Mejor actor principal en serie de comedia

Adam Brody, por Nobody wants this

Seth Rogen, por The Studio

Jason Segel, por Terapia sin filtro

Martin Short, por Sólo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White, por The Bear

Mejor actriz principal en serie de comedia

Uzo Aduba, por The Residence

Kristen Bell, por Nobody wants this

Quinta Brunson, por Colegio Abbot

Ayo Edebiri, por The Bear

Jean Smart, por Hacks

Mejor actor secundario en serie de comedia

Ike Barinholtz, por The Studio

Colman Domingo, por The four seasons

Harrison Ford, por Terapia sin filtro

Jeff Hiller, por Somebody somewhere

Ebon Moss-Bachrach, por The Bear

Michael Urie, por Terapia sin filtro

Bowen Yang, por Saturday night live

Mejor actriz secundaria en serie de comedia

Liza Colón-Zayas, por The Bear

Hannah Eindbinder, por Hacks

Karthryn Hahn, por The Studio

Janelle James, por Colegio Abbott

Catherine O'Hara, por The Studio

Sheryl Lee Ralph, por Colegio Abbot

Jessica Williams, por Terapia sin filtro

Mejor actor invitado en serie de comedia

Jon Bernthal, por The Bear

Bryan Cranston, por The Studio

Dave Franco, por The Studio

Ron Howard, por The Studio

Anthony Mackie, por The Studio

Martin Scorsese, por The Studio

Mejor actriz invitada en serie de comedia

Olivia Colman, por The Bear

Jamie Lee Curtis, por The Bear

Cynthia Erivo, por Poker face

Robby Hoffman, por Hacks

Zoë Kravitz, por The Studio

Julianne Nicholson, por Hacks

Mejor dirección de serie de comedia

Ayo Edebiri, por The Bear

Lucia Aniello, por Hacks

James Burrows, por Mid-Century Modern

Nathan Fielder, por The Rehearsal

Seth Rogen y Evan Goldberg, por The Studio

Mejor guion para serie de comedia

Colegio Abbott

Hacks

The Rehearsal

Somebody somewhere

The Studio

Lo que hacemos en las sombras

Mejor serie dramática

Andor (Star Wars)

The Diplomat

The last of us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow horses

The White Lotus

Mejor actor principal en serie dramática

Sterling K. Brown, por Paradise

Gary Oldman, por Slow horses

Pedro Pascal, por The last of us

Adam Scott, por Severance

Noah Wyle, por The Pitt

Mejor actriz principal en serie dramática

Kathy Bates, por Matlock

Sharon Horgan, por Bad sisters

Britt Lower, por Severance

Bella Ramsey, por The last of us

Keri Russell, por The Diplomat

Mejor actor secundario en serie dramática

Zach Cherry, por Severance

Walton Goggins, por The White Lotus

Jason Isaacs, por The White Lotus

James Marsden, por Paradise

Sam Rockwell, por The White Lotus

Tramell Tillman, por Severance

John Turturro, por Severance

Mejor actriz secundaria en serie dramática

Patricia Arquette, por Severance

Carrie Coon, por The White Lotus

Katherine LaNasa, por The Pitt

Julianne Nicholson, por Paradise

Parker Posey, por The White Lotus

Natasha Rothwell, por The White Lotus

Aimee Lou Wood, por The White Lotus

Mejor actor invitado en serie dramática

Giancarlo Esposito, por The boys

Scott Glen, por The White Lotus

Shaw Hatosy, por The Pitt

Joe Pantoliano, por The last of us

Forest Whitaker, por Andor

Jeffrey Wright, por The last of us

Mejor actriz invitada en serie dramática

Jane Alexander, por Severance

Gwendoline Christie, por Severance

Kaitlyn Dever, por The last of us

Cherry Jones, por El cuento de la criada

Catherine O'Hara, por The last of us

Merrit Wever, por Severance

Mejor dirección de serie dramática

Janus Metz, por Andor

Amanda Marsalis, por The Pitt

John Wells, por The Pitt

Jessica Lee Gagné, por Severance

Ben Stiller, por Severance

Adam Randall, por Slow horses

Mike White, por The White Lotus

Mejor guion de serie dramática

Dan Gilroy, por Andor

Joe Sachs, por The Pitt

R. Scott Gemmill, por The Pitt

Dan Erickson, por Severance

Will Smith, por Slow horses

Mejor serie limitada o antología

Adolescencia

Black Mirror

Dying for sex

Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez

The Penguin

Mejor película para televisión

Bridget Jones: loca por él

El abismo secreto

Mountainhead

Nonnas

Rebel Ridge

