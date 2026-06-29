Rafa Nadal explica el motivo por el que Roger Federer es su rival 'perfecto'

El extenista manacorí ha relatado cómo era la rivalidad entre ambos, por la cual los dos mejoraron su nivel y juego; y además eran capaces de aportar un mayor espectáculo al público en cada duelo.

Rafa Nadal construyó una de las mayores rivalidades en el tenis moderno junto a Roger Federer. Durante décadas, ambos tenistas lideraron la clasificación del ranking ATP junto a Novak Djokovic, pero los enfrentamientos entre el suizo y el manacorí siempre tuvieron un aliciente especial.

En una entrevista publicada por 'CNBC', Nadal ha hablado acerca de sus duelos pasados contra Federer, su acérrimo rival, y al cual ha elogiado. "Roger probablemente ha sido el jugador más elegante que ha existido nunca. Creo que lo que hizo única nuestra rivalidad fue que yo era completamente diferente", explica el ganador de 22 Grand Slams.

A su vez, el manacorí ha explicado la gran diferencia que había entre los estilos de juego de ambos. "Él daba la sensación de tenerlo todo bajo control, mientras que yo luchaba por cada pelota, golpeaba desde posiciones muy complicadas y muchas veces parecía que sobrevivía a los puntos. En mi caso no daba la impresión de que todo estuviera controlado", añade Nadal.

Por suerte para ambos, la rivalidad que forjaron provocó que los dos mejoraran su juego cada vez que se medían en la pista, y a su vez aprendiesen uno del otro. "Ese contraste entre nuestros estilos de juego y también entre nuestras personalidades hizo que ambos mejoráramos, aprendiéramos el uno del otro y ofreciéramos algo muy especial al público", concluye Rafa.

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