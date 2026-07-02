Bad Bunny sorprende versionando La Marsellesa a ritmo latino en Francia

Bad Bunny ha versionado La Marsellesa a ritmo latino durante su concierto en Marsella, Francia.

Bad Bunny ha sorprendido en Marsella versionando La Marsellesa a ritmo latino. Además, el diseñador Jacquemus ha acudido a la casita de Bad Bunny para disfrutar en directo del concierto de Bad Bunny. "En cada país va pasando la casita", destaca Alfonso Arús al ver cómo por ella han pasado cantidad de famosos de todos los ámbitos, desde Marc Giró a Lamine Yamal, Ester Expósito o Novak Djokovic.

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