"Siempre veía a Federer, pero Nadal...": Fonseca se rinde ante Rafa

El brasileño, la gran sensación del circuito junto a Rafa Jódar, ha explicado cómo le sirvió de inspiración fijarse en el balear.

Tras caer en su debut en Halle y ausentarse en Eastbourne, Joao Fonseca ya está en tercera ronda de Wimbledon después de vencer a Bautista y Safiullin.

El brasileño, una de las grandes promesas del circuito, cuajó una gran actuación en Roland Garros y quiere repetir en el All England Club.

Poco a poco se le está viendo más maduro en pista y el 'Big Three' ha tenido parte de 'culpa' en ello, tal y como él mismo ha afirmado.

En la rueda de prensa previa a su debut, Joao explicó cómo le habían inspirado: "Creo que lo primero que me sirvió como inspiración es fijarme en cómo el talento se combinaba con el trabajo duro".

Y, hablando de trabajo duro, puso el foco en Nadal: "Soy un aficionado de Federer, siempre le veía, pero ahora me sale decir más cosas sobre Nadal. Nadal es un tipo que tiene mucho talento, pero la gente a veces solo se fija en su trabajo duro, en la forma en la que lucha, en cómo lo da todo".

"Tienes que combinar ambas cosas. Eso siempre me inspiró. Cuando era más joven, yo no era el tipo más trabajador. A los 13 o 14 años entendí eso, que combinando las dos llegaría a alcanzar mis objetivos más rápido", explicó.

"Fue lo primero que me hizo click. Me han inspirado... con la forma en la que se expresan, lo humildes que son, cómo siempre mantuvieron los pies en la tierra. Cuando tienes 24 Grand Slams, por ejemplo, ya no te queda nada más por ganar, y aún así sigues en la pelea por puro amor por este deporte", zanjó.