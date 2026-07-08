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Edición 2026

El regreso de La Gossa Sorda y el adiós de La Fúmiga marcan el Pirata Beach Festival en su octava edición

Los detalles Gandía ya tiene todo a punto para acoger durante los días 8, 9, 10 y 11 de julio a miles de asistentes que acudirán al Pirata Beach Festival para combatir el calor disfrutando de la música en directo cerca del mar.

La Fúmiga en una imagen promocional. La Fúmiga en una imagen promocional.Europa Press
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El Pirata Beach Fest ya ha puesto fecha y orden a uno de los carteles más potentes del verano. El festival, ha dado a conocer su programación por días, confirmando una alineación que lo consolida como uno de los festivales más esperados del panorama nacional por reunir a algunos de los grandes nombres del rock español junto a referentes del rap, el punk, el mestizaje y la música urbana.

Durante cuatro jornadas, miles de asistentes volverán a convertir la localidad valenciana en el epicentro de la música en directo con una propuesta que combina artistas históricos con nuevas generaciones.

Miércoles 8: arranca la fiesta. La primera jornada servirá para abrir boca con las actuaciones de Sanguijuelas del Guadiana, Buhos, Malifeta, La Élite, Doctor Prats, Manny Calavera y Afónica Naranjo.

Jueves 9: rap, punk y clásicos del rock. El jueves reunirá algunas de las propuestas más esperadas del cartel. Fernandocosta, Hoke y Lia Kali liderarán la parte urbana, mientras que el rock tendrá como protagonistas a Mägo de Oz, La Fuga, Non Servium, Talco, El Último Ke Zierre y Biznaga. La jornada también contará con King África, The Tyets, Sons of Aguirre & Scila, Linaje, Pedro Pastor, Reina Mora, El Sombrero del Abuelo y Jajaers.

Viernes 10: mestizaje y rock sin descanso. El viernes llegará una de las jornadas más multitudinarias con La Fúmiga, La Pegatina, Figa Flawas y Nach como principales reclamos. El cartel se completa con Narco, Benito Kamelas, Los de Marras, Reincidentes, Al Safir, Els Catarres, En Tol Sarmiento (ETS), Green Valley, LaBlackie, La Sra. Tomasa, Manifa, Holistiks y DJ Trapella.

Sábado 11: un cierre de altura. La última jornada estará marcada por el esperado regreso de La Gossa Sorda y la presencia internacional de Molotov. También actuarán Evaristo, Boikot, Segismundo Toxicómano, Yung Beef, John Pollõn, Sharif & Rapsusklei, Alcalá Norte, Ítaca Band, El Diluvi, Auxili, Alberto Gambino, Naina, Attica y Plan B DJ.

Gandía volverá a ser uno de los grandes destinos musicales del verano

Consolidado como una de las principales citas musicales del verano, el Pirata Beach Fest volverá a reunir en la costa valenciana a miles de asistentes atraídos por una programación que apuesta por el rock, el punk, el rap, el mestizaje y otros sonidos alternativos.

Su ubicación, a pocos minutos de la playa de Gandía, convierte al festival en una de las propuestas más atractivas del calendario estival. Los abonos y las entradas para la edición de 2026 ya se encuentran a la venta a través de la página web oficial del festival.

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