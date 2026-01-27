Llega 'Los Testamentos': la secuela de 'El cuento de la criada' ya tiene fecha de estreno

Una de las primeras imágenes de 'Los Testamentos' de Hulu y Disney+.

La hija de June toma el papel protagonista en un Gilead que continúa imponiendo su doctrina bajo las enseñanzas de Tía Lydia. Disney+ y Hulu ya ponen fecha de estreno en la plataforma para este mismo año.

Hace tiempo que la nueva serie 'Los Testamentos' ('The Testaments') está en boca de todos. Al menos en la de quienes siguen atrapados por 'El cuento de la criada', la serie basada en la dictadura opresiva, ultraconservadora y fundamentalista cristiana de Gilead, el país ficticio que hizo sufrir a protagonistas, telespectadores y lectores de la novela en la que se basó la serie.

Desde que en 2019 Hulu, la plataforma de streaming estadounidense, anunciara su interés en adaptar la otra novela homónima de Margaret Atwood, los fans de la serie podrán continuar la historia sobre la vida en Gilead. En abril de 2025 Hulu anunciaba el inicio de las grabaciones de 'Los Testamentos'.

El guionista, actor y productor Bruce Miller vuelve a coger las riendas de este nuevo proyecto con Elisabeth Moss (June en 'El cuento de la criada') entre el equipo de producción.

Sinopsis de 'Los Testamentos'

Aunque los rumores apuntan a que Moss podría aparecer como estrella invitada, lo cierto es que su personaje, June, queda lejos de esta trama.

Basándonos en la novela original, 'Los testamentos' transcurre 15 años después del final de 'El cuento de la criada', aunque la distancia temporal entre una trama y otra podría quedar más cerca de lo que fija el libro.

Más o menos años después, 'Los Testamentos' tiene como protagonisyas a una nueva generación de mujeres. De hecho, esta vez es Agnes (interpretada por Chase Infiniti), la hija de June, quien se pone en primer plano. Un personaje obediente y piadoso, fruto de la doctrina de Gilead.

Junto a Daisy (interpretada por Lucy Halliday), la otra gran protagonista recién llegada de más allá de la frontera, estas dos adolescentes con orígenes opuestos entrarán en la escuela de Tía Lydia para futuras esposas. Sí, este terrorífico personaje regresa a la pantalla bajo la actuación de Ann Dowd para inculcar -con su típica brutalidad- obediencia y actos bajos justificación divina.

Llega así una nueva generación de niñas obligadas a crecer en Gilead que plantea diferentes retos a los de sus antecesoras, que se reforzaban en los recuerdos de sus anteriores vidas fuera de esta pseudo-nación esclavista y machista.

Desde Hulu ya han ido compartiendo las primeras imágenes de la serie en sus redes sociales oficiales:

La fecha del estreno

Desde Disney+ anunciaban la fecha oficial del estreno junto a Hulu para Reino Unido: será el 8 de abril de 2026 cuando estén disponibles los tres primeros episodios de 'Los Testamentos' en la plataforma.

Tres episodios de golpe que atraparán al público para que espere, después, el estreno de un nuevo episodio semanalmente. Continúa así la vida en Gilead, ¿llegará su fin?

