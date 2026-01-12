Todos los ganadores de los Globos de Oro 2026, premio a premio, de cine, televisión y podcast

¿Por qué es importante? La temporada de premios del cine ha comenzado con la ceremonia de entrega de los Golden Globes, los primeros de los grandes que se entregan durante los primeros meses del año. Estos han sido los ganadores.

'Una batalla tras otra' ha estrenado la temporada de premios siendo la más premiada de los Globos de Oro, ceremonia a la que llegó ya siendo la más nominada: el drama de Paul Thomas Anderson ha cerrado la noche como mejor película de comedia y con mejor guion; Teyana Taylor, que interpreta a Perfidia Beverly Hills, como mejor actriz de reparto; y Thomas Anderson, como mejor director, cuatro premios que la coronan en esta primera noche de la fiesta de Hollywood y que se suman a los ya cosechados en otras galas como los premios de la Crítica.

La española 'Sirat', nominada a mejor banda sonora y también a mejor película de habla no inglesa, se ha ido de vacío en esta noche, a la espera de saber si pasa el corte para llegar a la gran final de los Premios Oscar, que cierra la temporada el próximo mes de marzo. Esta es la lista completa de ganadores de los Globos de Oro, en categorías de cine, televisión y, por último, podcast, una novedad de la edición de 2026:

Golden Globes: categorías de cine

Mejor película dramática

GANADORA - Hamnet

Frankenstein

Un simple accidente

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Mejor película de comedia o musical

Marty Supreme

GANADORA - Una batalla tras otra

Bugonia

Blue Moon

Nouvelle Vague

No other choice

Mejor director de cine

GANADORA - Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'

Guillermo Del Toro por 'Frankenstein'

Ryan Coogler por 'Pecadores'

Chloé Zhao por 'Hamnet'

Joachim Trier por 'Valor sentimental'

Jafar Panahi por 'Un simple accidente'

Mejor actor dramático

Oscar Isaac por 'Frankenstein'

Dwayne Johnson por 'The Smashing Machine'

Joel Edgerton por 'Sueños de trenes'

Michael B. Jordan por 'Pecadores'

GANADOR - Wagner Moura por 'El agente secreto'

Jeremy Allen White por 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere'

Mejor actor de comedia o musical

George Clooney por 'Jay Kelly'

Leonardo DiCaprio por 'Una batalla tras otra'

GANADOR - Timothée Chalamet por 'Marty Supreme'

Jesse Plemons por 'Bugonia'

Ethan Hawke por 'Blue Moon'

Lee Byung Hun por 'No other choice'

Mejor actriz dramática

Renate Reinsve por 'Valor sentimental'

Jennifer Lawrence por 'Die my love'

GANADORA - Jessie Buckley por 'Hamnet'

Julia Roberts por 'Caza de brujas'

Sydney Sweeney por 'Christy'

Eva Victor 'Sorry, baby'

Mejor actriz de comedia o musical

Amanda Seyfried por 'El testamento de Ann Lee'

Emma Stone por 'Bugonia'

GANADORA - Rose Byrne por 'Si pudiera, te daría una patada'

Cynthia Erivo por 'Wicked Parte II'

Kate Hudson por 'Song Sung Blue'

Chase Infiniti por 'Una batalla tras otra'

Mejor actriz de reparto

Ariana Grande por 'Wicked Parte II'

Elle Fanning por 'Valor sentimental'

Emily Blunt por 'The Smashing Machine'

Inga Ibsdotter Lilleaas por 'Valor sentimental'

Amy Madigan por 'Weapons'

GANADORA - Teyana Taylor por 'Una batalla tras otra'

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro por 'Una batalla tras otra'

​Jacob Elordi por 'Frankenstein'

​Paul Mescal por 'Hamnet'

​Sean Penn por 'Una batalla tras otra'

​Adam Sandler por 'Jay Kelly'

GANADOR - ​Stellan Skarsgard por 'Valor sentimental'

Mejor guion

GANADOR - 'Una batalla tras otra' - Paul Thomas Anderson

'Hamnet' - Maggie O’Farrell y Chloé Zhao

'Pecadores' - Ryan Coogler

'Valor sentimental' - Joachim Trier y Eskil Vogt

'Un simple accidente' - Jafar Panahi

'Marty Supreme' - Ronald Bronstein y Josh Safdie

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat por 'Frankenstein'

GANADORA - ​Ludwig Göransson por 'Los pecadores'

​Jonny Greenwood por 'Una batalla tras otra'

​Kangding Ray por 'Sirat'

​Max Richter por 'Hamnet'

​Hans Zimmer por 'F1: La película'

Mejor canción original

'Dream as One' de 'Avatar: Fuego y ceniza'

GANADORA - ​'Golden' de 'Las guerreras KPop'

​'I Lied to You' de 'Los pecadores'

​'No Place Like Home' de 'Wicked: Parte II'

​'The Girl in the Bubble' de 'Wicked: Parte II'

​'Train Dreams' de 'Sueños de trenes'

Mejor película en lengua no inglesa

Un simple accidente (Francia)

No other choice (Corea del Sur)

GANADORA El agente secreto (Brasil)

Valor sentimental (Noruega)

Sirat (España)

La voz de Hind (Túnez)

Mejor película animada

Guardianes de la noche: La fortaleza infinita

Arco

Elio

GANADORA - Las guerreras del KPop

Little Amelie

Zootrópolis 2

Mejor logro en taquilla

​F1: La película

Avatar: Fuego y ceniza

Las guerreras del KPop

Misión: Imposible - Sentencia final

GANADORA - Los pecadores

​Weapons

​Wicked: Parte II

​Zootrópolis 2

Golden Globes: categorías de series

Mejor serie dramática

GANADORA - The Pitt - HBO Max

Separación - Apple TV

Pluribus - Apple TV

Slow Horses - Apple TV

The White Lotus - HBO Max

La diplomática - Netflix

Mejor serie de comedia o musical

Colegio Abbott - ABC

​The Bear - FX

Hacks - HBO Max

​Nadie quiere esto - Netflix

​Solo asesinatos en el edificio - Hulu

GANADORA - ​The Studio - Apple TV

Mejor miniserie o telefilme

GANADORA - Adolescencia - Netflix

​Su peor pesadilla - Peacock

​La bestia en mí - Netflix

​Black Mirror - Netflix

​Dying for Sex - FX

​La novia - Prime Video

Mejor actriz de miniserie o telefilme

Amanda Seyfried por 'Long Bright River'

Robin Wright por 'The Girlfriend'

GANADORA - Michelle Williams por 'Dying for sex'

Sarah Snook por 'Su peor pesadilla'

Claire Danes por 'La bestia en mí'

Rashida Jones por 'Black Mirror'

Mejor actor de miniserie o telefilme

Paul Giamatti por 'Black Mirror'

Matthew Rhys por 'La bestia en mí'

GANADORA - Stephen Graham por 'Adolescencia'

Charlie Hunnam por 'Monstruo: la historia de Ed Gein'

Jude Law por 'Black Rabbit'

Jacob Elordi por 'El camino estrecho'

Mejor actor de serie dramática

Diego Luna por 'Andor'

Mark Ruffalo por 'Task'

Adam Scott por 'Separación'

GANADOR - Noah Wyle por 'The Pitt'

Sterling K. Brown por 'Paradise'

Gary Oldman por 'Slow Horses'

Mejor actor de serie de comedia o musical

Adam Brody por 'Nadie quiere esto'

Jeremy Allen White por 'The Bear'

Glen Powell por 'Chad Powers'

Steve Martin por 'Solo asesinatos en el edificio'

Martin Short por 'Solo asesinatos en el edificio'

GANADOR - Seth Rogen por 'The Studio'

Mejor actriz de serie dramática

Keri Russell por 'La diplomática'

Kathy Bates por 'Matlock'

Britt Lower por 'Separación'

​Helen Mirren por 'Tierra de mafiosos'

​Bella Ramsay por 'The Last of Us'

GANADORA - ​Rhea Seehorn por 'Pluribus'

Mejor actriz de serie de comedia o musical

GANADOR - Jean Smart por 'Hacks'

Kristen Bell por 'Nadie quiere esto'

Selena Gómez por 'Solo asesinatos en el edificio'

Jenna Ortega por 'Miércoles'

Ayo Edebiri por 'The Bear'

Natasha Lyonne por 'Poker face'

Mejor actor de reparto de serie, miniserie o telefilme

GANADOR - Owen Cooper por 'Adolescencia'

Ashley Walters por 'Adolescencia'

​Walton Goggins por 'The White Lotus'

Jason Isaacs por 'The White Lotus'

​Tramell Tillman por 'Separación'

Billy Crudup por 'The Morning Show'

Mejor actriz de reparto de serie, miniserie o telefilme

GANADORA - ​Erin Doherty por 'Adolescencia'

Carrie Coon por 'The White Lotus'

​Aimee Lou Wood por 'The White Lotus'

​Parker Posey por 'The White Lotus'

​Hannah Einbinder por 'Hacks'

​Catherine O'Hara por 'The Studio'

Globo de Oro a Mejor Podcast

Armchair Expert with Dax Shepherd

Call Her Daddy

GANADOR - Good Hang with Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

Smartless

Up First

