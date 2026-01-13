🔴 EN DIRECTO
Conoce la lista de nominados a los Premios Goya 2026, en directo, con Toni Acosta y Luis Tosar
Toni Acosta y Luis Tosar comunican los nominados y nominadas a los premios Goya de 2026. Sigue el momento a partir de las 16:40 horas en directo, en laSexta.com.
Comienza la carrera por los Premios Goya de 2026. Con el inicio del nuevo año llega la lista de nominados para uno de los galardones más esperados en el mundo del cine español.
Los candidatos a cada categoría de los Goya se darán a conocer en martes 13 pero la fortuna ya persigue a todos y cada uno de los nominados, a la espera de su gala de entrega que se celebrará el próximo 28 de febrero en Barcelona. Para entonces suenan ya como favoritas 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa o 'Sirat', que se iba de vacío de los recientes Globos de Oro.
A partir de las 16:40 horas de este 13 de enero, la actriz Toni Acosta y el actor Arturo Valls serán los encargados de desvelar los nombres y títulos de los nominados y nominadas en las más de 20 categorías que conforman en la edición número 40 de los premios otorgados por la Academia de Cine.
Un total de 218 películas españolas son las que optan en este 40ª edición, todas ellas estrenadas en 2025 en España. Ficción, documentales, animación...129 guiones originales y 42 adaptados de los que la Academia extrae 67 óperas primas. Junto a todas ellas, 18 filmes europeos y 15 largometrajes iberoamericanos. Además, 48 cortometrajes de los que 15 son de ficción, 18 son documentales y 15 los de animación.
¿Coincidirán los 2.900 miembros de la academia (profesionales dedicados a las distintas especialidades de la creación cinematográfica) con los premios Forqué del pasado mes de diciembre o con la lista de nominados a los Feroz?
Mientras siguen las apuestas y se cuentan ya el número de nominaciones por título, conocemos ya la lista oficial de nominados a los Premios Goya 2026.
Lista de nominados a los Goya 2026
