Ceremonia, el 1 de marzo
Estos son todos los nominados a los SAG Awards 2026, los premios del Sindicato de Actores
El sábado 1 de marzo se celebra la ceremonia de entrega de los Premios Actor, en los que 'Una batalla tras otra' llega con siete nominaciones. Aquí puedes consultar a todos los nominados, entre actores de serie y películas.
Los históricos SAG Awards, los premios del Sindicato de Actores ahora conocidos como Premios Actor, se celebran el 1 de marzo pero ya se conocen todos los intérpretes nominados por sus papeles en series y películas de este último año. La palma se la lleva 'Una batalla tras otra', el filme de Paul Thomas Anderson basado en la novela Vineland, de Thomas Pynchon, que relata los movimientos radicales de los años sesenta. Con un total de siete nominaciones, 'Una batalla tras otra' está incluida en prácticamente todas las categorías de cine, incluida la categoría al premio a mejor elenco de especialistas en escenas de acción de película.
Le sigue 'Los pecadores', de Ryan Coogler, que ha cosechado cinco nominaciones, y 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, con tres. La ceremonia tiene lugar el sábado 1 de marzo y se retransmite en directo desde Netflix. Aquí puedes consultar la lista completa de los nominados a los Premios Actor de 2026.
SAG Awards 2026 - Mejor elenco de película
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet'
- 'Marty Supreme'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Los pecadores'
SAG Awards 2026 - Mejor actriz protagonista
- Jessie Buckley, por 'Hamnet'
- Rose Byrne, por 'Si pudiera, te daría una patada'
- Kate Hudson, por 'Song Sung Blue'
- Chase Infiniti, por 'Una batalla tras otra'
- Emma Stone, por 'Bugonia'
SAG Awards 2026 - Mejor actor protagonista
- Timothée Chalamet, por 'Marty Supreme'
- Leonardo DiCaprio, por 'Una batalla tras otra'
- Ethan Hawke, por 'Blue Moon'
- Michael B. Jordan, por 'Los pecadores'
- Jesse Plemons, por 'Bugonia'
SAG Awards 2026 - Mejor actriz secundaria
- Odessa A'Zion, por 'Marty Supreme'
- Ariana Grande, por 'Wicked: parte II'
- Amy Madigan, por 'Weapons'
- Wunmi Mosaku, por 'Los pecadores'
- Teyana Taylor, por 'Una batalla tras otra'
SAG Awards 2026 - Mejor actor secundario
- Miles Canton, por 'Los pecadores'
- Benicio del Toro, por 'Una batalla tras otra'
- Jacob Elordi, por 'Frankenstein'
- Paul Mescal, por 'Hamnet'
- Sean Penn, por 'Una batalla tras otra'
SAG Awards 2026 - Mejor elenco en serie dramática
- 'La diplomática'
- 'Landman'
- 'The Pitt'
- 'Separación'
- 'The White Lotus'
SAG Awards 2026 - Mejor actriz de serie dramática
- Britt Lower, por 'Separación'
- Parker Posey, por 'The White Lotus'
- Keri Russell, por 'La diplomática'
- Rhea Seehorn, por 'Pluribus'
- Aimee Lou Wood, por 'The White Lotus'
SAG Awards 2026 - Mejor actor de serie dramática
- Sterling K. Brown, por 'Paradise'
- Billy Crudup, por 'The Morning Show'
- Walton Goggins, por 'The White Lotus'
- Gary Oldman, por 'Slow horses'
- Noah Wyle, por 'The Pitt'
SAG Awards 2026 - Mejor elenco en serie de comedia
- 'Colegio Abbott'
- 'The Bear'
- 'Hacks'
- 'Sólo asesinatos en el edificio'
- 'The Studio'
SAG Awards 2026 - Mejor actriz en serie de comedia
- Kathryn Hahn, por 'The Studio'
- Catherine O'Hara, por 'The Studio'
- Jenna Ortega, por 'Miércoles'
- Jean Smart, por 'Hacks'
- Kristen Wiig, por 'Palm Royale'
SAG Awards 2026 - Mejor actor en serie de comedia
- Ike Barinholtz, por 'The Studio'
- Adam Brody, por 'Nadie quiere esto'
- Ted Danson, por 'Un hombre infiltrado'
- Seth Rogen, por 'The Studio'
- Martin Short, por 'Sólo asesinatos en el edificio'
SAG Awards 2026 - Mejor actriz en serie limitada o película de TV
- Claire Danes, por 'La bestia en mí'
- Erin Doherty, por 'Adolescencia'
- Sarah Snook, por 'Su peor pesadilla'
- Christine Tremarco, por 'Adolescencia'
- Michelle Williams, por 'Dying for sex'
SAG Awards 2026 - Mejor actor en serie limitada o película de TV
- Jason Bateman, por 'Black Rabbit'
- Owen Cooper, por 'Adolescencia'
- Stephen Graham, por 'Adolescencia'
- Charlie Hunnam, por 'Monstruo: la historia de Ed Gein'
- Matthew Rhys, por 'La bestia en mí'
SAG Awards 2026 - Mejor elenco de especialistas en escenas de acción de película
- 'F1'
- 'Frankenstein'
- 'Misión imposible: Sentencia final'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Los pecadores'
SAG Awards 2026 - Mejor elenco de especialistas en escenas de acción de serie
- 'Andor'
- 'Landman'
- 'The Last of Us'
- 'El juego del calamar'
- 'Stranger Things'
*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.