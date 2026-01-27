Bárbara Lennie, Vicky Luengo o Patrick Criado, en el primer tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película del universo Almodóvar

Los detalles La nueva película del manchego contará con un reparto estelar: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez, Rossy de Palma, Carmen Machi o Gloria Muñoz.

Vuelve Pedro Almodóvar a nuestras vidas y lo hace con una película repleta de actrices y actores patrios. 'Amarga Navidad', que se estrena en los cines el 20 de marzo, cuenta con la participación de Bárbara Lennie, como protagonista, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez. Las veteranísimas Rossy de Palma, Carmen Machi, Gloria Muñoz completan el reparto.

Este mismo lunes, 'El Deseo', productora de los Almodóvar, daba a conocer el tráiler de la película, ofreciendo dos minutos de imágenes evocadoras, coloristas y 'almodovarianas'. Varias actrices compartían este esperado regreso.

Según la sinopsis que ha avanzado la productora, la trama de 'Amarga Navidad' gira en torno a Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre y encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante.

Elsa trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna, hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos.

Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad. La historia de estos tres personajes se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán (Leonardo Sbaraglia), entremezclando ficción y realidad.

Tras 'La habitación de al lado', de las fantásticas Tilda Swinton y Julianne Moore, Almodóvar vuelve de nuevo al castellano y a rodar con muchas y muchos chicas y chicos de su universo almodovariano. Además de la eterna Rossy de Palma, la protagonista de Amarga Navidad, Bárbara Lennie apareció ya en 'La piel que habito' (2011) y en 'Todos lo saben' (2018); el argentino Leonardo Sbaraglia en 'Dolor y Gloria' (2019); Victoria Luengo en 'La habitación de al lado' (2024); y Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit en 'Madres Paralelas' (2021), junto a Penélope Cruz.

Patrick Criado y Quim Gutiérrez se cuelan, por primera vez, en este universo almodovariano, aunque éste último ya trabajó en la serie 'Mentiras pasajeras', producida por 'El Deseo': "Feliz de poder anunciar mi participación en la siguiente película de Pedro Almodóvar", celebraba Criado en su cuenta de Instagram hace unos meses.

Este será la película número 24 del cineasta manchego y como en cada una de ellas, la expectación está servida.

