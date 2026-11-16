De los nuevos impuestos "contra la especulación" a la "unión de la amistad": el PSOE se inspira en Frente Amplio a 13 días de las elecciones

Los detalles El PSOE gira a su izquierda en el cuarto día de campaña electoral y centra su discurso en los impuestos a los que más tienen, en la lucha contra la especulación y los fondos buitre, en la renta universal por crianza y en la regulación de la amistad.

Cuarto día de campaña electoral del 29N y el PSOE se centra en exponer medidas puramente de izquierdas. El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha puesto voz al programa electoral de los socialistas, entre ellas nuevos impuestos para fondos de inversión y grandes tenedores o la creación de una prestación de la Seguridad Social que cubra cuatro semanas del permiso parental para el cuidado de hijos menores de ocho años, propuestas planteadas también por sus socios de la izquierda.

Desde Frente Amplio acusan a los socialistas de apropiarse de propuestas que ya hizo Sumar durante los años de Gobierno de coalición y que el PSOE rechazó entonces, como retribuir las semanas de permiso cuando tienes hijos menores de ocho años, imponer más impuestos a grandes propietarios para devolver la vivienda al mercado o destinar el 1% del PIB a vivienda social.

El programa del PSOE, que consta de 500 medidas, recoge la incorporación en el código civil de un nuevo concepto de "unión de amistad" para que los amigos puedan tener derechos de cuidados. Los socialistas lo denominan una "Unión de Amistad", con permisos por enfermedad o fallecimiento, mientras que Frente Amplio quiere incorporar a la Ley de Familias la libre designación de vínculos afectivos.

El PSOE también apuesta por medidas en salud como una ayuda directa de 200 euros para tratamientos bucodentales o el blindaje de las pensiones y el derecho al aborto en la Constitución.

En su propuesta, los socialistas plantean que la "vivienda a precio asequible será la principal prioridad de la legislatura". Prometen reformar la Constitución para que la vivienda se considere un derecho fundamental y movilizar anualmente un 1% del PIB para garantizar el acceso, así como destinar el 1% de la licitación anual de obra pública a constituir un fondo de adquisición de vivienda protegida y asequible.

En la misma línea, Frente Amplio ha situado la redistribución de la riqueza, el acceso a la vivienda y el fortalecimiento de los servicios públicos en el centro de su propuesta electoral.

También desde el PSOE aseguran que impulsarán un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia, con las asociaciones de víctimas, los trabajadores del sector, las organizaciones sociales y el conjunto de las fuerzas políticas. Otra de las medidas es blindar durante los próximos cinco años la conservación y el mantenimiento de la red con una inversión de 19.000 millones de euros.

A su vez desarrollan su política sobre los tecnooligarcas y de regulación de la inteligencia artificial con una ley para el buen uso y la gobernanza y otra "Transparencia Algorítmica" con auditorías independientes de los sistemas de IA que afecten a derechos.

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