Ahora

Huelga general

Illa condena los disturbios en Barcelona tras la manifestación por la huelga general: "La protesta es legítima, la violencia no"

¿Qué ha dicho? "Ni la violencia ni el vandalismo representan a las personas que se han manifestado pacíficamente", ha destacado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Illa condena los disturbios en Barcelona tras la manifestación por la huelga general: "La protesta es legítima, la violencia no" Illa condena los disturbios en Barcelona tras la manifestación por la huelga general: "La protesta es legítima, la violencia no"Agencia EFE

"Ni la violencia ni el vandalismo representan a las personas que se han manifestado pacíficamente durante toda la jornada". Este es el mensaje que ha lanzado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras un nuevo momento de disturbios en Barcelona. Todo, mientras miles de personas recorrían las calles por la huelga general de este 11 de noviembre.

Porque la huelga general del 11N ha dejado graves disturbios en Barcelona. Un grupo de encapuchados ha aprovechado la manifestación en la Ciudad Condal, que gritaba por el derecho a la vivienda, para destrozar escaparates de tiendas y locales. Incluso han prendido contenedores para crear barricadas.

Por ello, Illa ha querido hacer separaciones. Ha dejado claro que nada tienen que ver estos individuos con las personas que estaban ejerciendo su derecho a manifestación y a la huelga, ensalzando el rasgo pacífico de la mayoría. "La protesta es legítima, la violencia no".

Y ha lanzado un mensaje claro: "En Cataluña, quien la hace la paga". "Todo el apoyo a los Mossos y al resto de cuerpos de seguridad que trabajan para restablecer el orden y la convivencia", ha escrito en redes sociales para agradecer el trabajo de los agentes.

No está relacionado con Blocus

Fuentes policiales han indicado a laSexta que los encapuchados formarían parte de grupos antisistema y no de Blocus, como se creía en un principio, aunque los hechos tendrán que investigarse.

Aunque la protesta, convocada en el marco de la huelga general, ha transcurrido de forma pacífica durante gran parte de la tarde, en el último momento un grupo de encapuchados la ha reventado. Ha comenzado a destrozar escaparates y a saquear algunos comercios, y también ha quemado algunos contenedores y bicicletas.

Otro grupo de personas ha disparado material pirotécnico contra el cordón policial, conformado por decenas de policías antidisturbios y acompañados de diversas furgonetas policiales que circulan por el centro de la ciudad.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Huelga general del 11 de noviembre, en directo | La manifestación por la vivienda de Madrid termina con cargas policiales
  2. Disturbios en la manifestación por la huelga en Barcelona: varios encapuchados destrozan escaparates y prenden barricadas
  3. El doble discurso del PP contra los sindicatos: del trumpismo de Ayuso hablando de "mafia" y "basura" al intento de Sémper de rebajar el tono
  4. El juez Calama prorroga seis meses más la investigación a Zapatero y no descarta nuevas imputaciones
  5. La borrasca Charles azota España con lluvias intensas y vientos huracanados: ES-Alert en Andalucía, carreteras cortadas y clases suspendidas
  6. 36 horas después, sin rastro de 'El Ruso': las claves de la búsqueda del sospechoso de la explosión y tiroteo en Oviedo