Illa condena los disturbios en Barcelona tras la manifestación por la huelga general: "La protesta es legítima, la violencia no"

¿Qué ha dicho? "Ni la violencia ni el vandalismo representan a las personas que se han manifestado pacíficamente", ha destacado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado que la violencia y el vandalismo no representan a los manifestantes pacíficos de la huelga general del 11 de noviembre en Barcelona. Durante la jornada, un grupo de encapuchados aprovechó la manifestación, que reivindicaba el derecho a la vivienda, para causar disturbios, destrozar escaparates y prender fuego a contenedores. Illa enfatizó la legitimidad de la protesta pacífica y condenó la violencia, expresando su apoyo a los Mossos y cuerpos de seguridad. Las autoridades investigan si los responsables pertenecen a grupos antisistema, descartando su relación con Blocus.

"Ni la violencia ni el vandalismo representan a las personas que se han manifestado pacíficamente durante toda la jornada". Este es el mensaje que ha lanzado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras un nuevo momento de disturbios en Barcelona. Todo, mientras miles de personas recorrían las calles por la huelga general de este 11 de noviembre.

Porque la huelga general del 11N ha dejado graves disturbios en Barcelona. Un grupo de encapuchados ha aprovechado la manifestación en la Ciudad Condal, que gritaba por el derecho a la vivienda, para destrozar escaparates de tiendas y locales. Incluso han prendido contenedores para crear barricadas.

Por ello, Illa ha querido hacer separaciones. Ha dejado claro que nada tienen que ver estos individuos con las personas que estaban ejerciendo su derecho a manifestación y a la huelga, ensalzando el rasgo pacífico de la mayoría. "La protesta es legítima, la violencia no".

Y ha lanzado un mensaje claro: "En Cataluña, quien la hace la paga". "Todo el apoyo a los Mossos y al resto de cuerpos de seguridad que trabajan para restablecer el orden y la convivencia", ha escrito en redes sociales para agradecer el trabajo de los agentes.

No está relacionado con Blocus

Fuentes policiales han indicado a laSexta que los encapuchados formarían parte de grupos antisistema y no de Blocus, como se creía en un principio, aunque los hechos tendrán que investigarse.

Aunque la protesta, convocada en el marco de la huelga general, ha transcurrido de forma pacífica durante gran parte de la tarde, en el último momento un grupo de encapuchados la ha reventado. Ha comenzado a destrozar escaparates y a saquear algunos comercios, y también ha quemado algunos contenedores y bicicletas.

Otro grupo de personas ha disparado material pirotécnico contra el cordón policial, conformado por decenas de policías antidisturbios y acompañados de diversas furgonetas policiales que circulan por el centro de la ciudad.

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