El último libro de Pol Gise cierra su saga 'Anthropos' visitando la Guerra de Troya. Un libro que utiliza una mirada moderna, emocionante y, sobre todo, humana para entender los mitos.

La saga Anthropos se cierra con uno de los capítulos más importantes de la mitología griega: la guerra de Troya. Un relato en primera persona que nos pone en la piel de Patroclo, Afrodita, Penélope, Atenea, Zeus y Helena. Seis personajes en total para contar cómo una guerra acabó con el reinado del Olimpo sobre los hombres.

Pol Gise repasa las historias de dioses y hombres para narrar qué ocurrió y cómo se desencadenó la guerra más famosa de la Antigüedad

Pol Gise repasa las historias de dioses y hombres para narrar qué ocurrió y cómo se desencadenó la guerra más famosa de la Antigüedad. Desavenencias entre mortales y dioses, odios atávicos y, de fondo, una historia de amor que provocó la madre de todas las batallas. Los ecos de Troya siguen resonando en el presente desde lo más profundo de los sentimientos que lo motivaron y provocaron.

Gise lleva ya varios libros en los que le da una vuelta a las divinidades helénicas. Una serie que se abrió con la historia de Hades, el dios menos malo y que ya ha repasado las vidas de Hércules, Sísifo o Pandora. Gise es actor, guionista y divulgador especializado en mitología griega. Un campo que ha demostrado saber traer al presente de forma brillante y con un gran interés por parte de los lectores.

Mitología en primera persona

Acostumbrados a leer los mitos desde la perspectiva omnisciente de narradores, poetas y estudiosos, Pol Gise consigue convertir el mármol en carne gracias a una primera persona que nos coloca a la misma altura que sus protagonistas. Los personajes de la Iliada sufren y cometen errores que nos siguen afectando en nuestro presente.

Pol Gise consigue convertir el mármol en carne gracias a una primera persona que nos coloca a la misma altura que sus protagonistas

Así es como Gise nos engancha a las historias de dioses, reyes y seres mitológicos: transformándoles en seres que sienten tal y cómo lo hacemos nosotros, aunque con consecuencias muy distintas en el mundo. Troya, la guerra que acabó con los dioses comienza con Patroclo llegando a Esparta.

La ciudad se prepara para recibir a los pretendientes de Helena, la hija de Tindáreo por su lado mortal y de Zeus por el Olímpico. Todos están impacientes por ver a la mujer más bella de toda Grecia y por presentarse como futuros reyes de aquel lugar. Patroclo, enviado por el rey Peleo, se encuentra allí con el mismo propósito que el resto de pretendientes, con la única salvedad de que tiene 15 años y el miedo le impide levantarse del asiento.

Un clásico renovado

Lo que viene después es harto conocido. Paris se escapa con Helena y comienza una guerra que sacude la Antigüedad y cuyos ecos impulsaron la Odisea. Pero lo que Pol Gise propone aquí es una historia alternativa en la que la invasión de Troya provocó en realidad el principio del fin de los dioses.

Pol Gise propone aquí una historia alternativa de la invasión de Troya que provocó el principio del fin de los dioses

Esta bilogía comenzó con la historia de Pandora en Pandora, el destino de la humanidad, aunque el propio autor señala desde sus redes sociales que no es necesario seguir un orden estricto de lectura, ya que lo que une a ambos libros en realidad es la relación entre dioses y humanos.

Es ahí donde Gise pone el foco para hablarnos de las relaciones entre el Olimpo y los mortales, con una mirada moderna y llena de emoción, donde la primera persona nos permite conectar perfectamente con sus protagonistas.

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