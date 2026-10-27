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"Nuestro compromiso con China es firme"

Tebas y LaLiga se pliegan a China y piden "disculpas" por la polémica generada por las palabras de Mbappé: "Estamos adoptando medidas"

El presidente de LaLiga ha destacado la "relación de respeto, confianza y cooperación" con el país asiático y ha informado que están "adoptando las medidas" a su alcance "para superar esta situación".

Javier Tebas Javier TebasAgencia EFE

Apenas unas horas después de que la televisión estatal china suspendiera las retransmisiones del Real Madrid en LaLiga y que cancelara la imagen de Kylian Mbappé tras su referencia al 'meme" del "dictador" (Mao Zedong), Javier Tebas ha salido al paso.

El máximo responsable del fútbol nacional ha emitido un comunicado en su perfil en redes sociales en el que muestra sus "sinceras disculpas al pueblo chino".

El dirigente apunta que "una actuación individual" no puede "empañar la relación" entre ambas partes y asegura que LaLiga está "adoptando las medidas a nuestro alcance para superar esta situación".

Comunicado de Javier Tebas

Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino.

Durante muchos años hemos construido una relación de respeto, confianza y cooperación con China, sus autoridades, sus instituciones deportivas, sus operadores audiovisuales y millones de aficionados al fútbol español.

No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos.

Estamos adoptando las medidas a nuestro alcance y trabajando directamente con nuestros socios e interlocutores en China para superar esta situación.

Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme. Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual.

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