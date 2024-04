El escritor Luis Mateo Díez (León, 1942) ha recibido el Premio Cervantes 2023, el máximo galardón de las letras en español, en una ceremonia presidida por los reyes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Un galardón que concede cada año el Ministerio de Cultura y que le fue otorgado el pasado mes de noviembre por “ser uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino, escritor frente a toda adversidad, creador de mundos y territorios imaginarios”.

Durante su intervención, el escritor ha reconocido que fue en su infancia cuando entró en contacto con la escritura. "Mi necesidad de escribir para contar lo más ajeno a lo que a mí me sucedía, si es que en la niñez hay sucesos reseñables, me producía un efecto beneficioso, como si hacerlo con las mínimas habilidades de las que pudiera disponer, supiese una curiosa satisfacción", ha expresado. También ha recordado el primer libro que le marcó, Don Quijote de la Mancha, reconociendo que sus primeras historias tenían un aire quijotesco y haciendo alusión a sus personajes, "a ellos vivo entregado, ya que son ellos quienes me salvan a mí".

Mateo Díez es el único autor galardonado dos veces con el Premio Nacional de Narrativa y de la Crítica, y que cuenta además con el Nacional de las Letras Españolas entre otros muchos reconocimientos. Creador del territorio mítico e imaginario de Celama que aparece en varias de sus novelas, el autor leonés tiene un "estilo propio, exigente, de gran originalidad, donde prevalece el humor expresionista, paródico o esperpéntico como el mejor resorte para relativizar lo que sucede, y que conlleva una perspectiva lúcida y ambigua que permite comprobar la complejidad de la condición humana”, según determinó el jurado.

El premio está dotado con 125.000 euros y constituye el más prestigioso galardón de las letras en español. Tras recibir el premio, el galardonado, que es también académico de la RAE, iniciará por la tarde la XXVIII Lectura Continuada del Quijote, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.