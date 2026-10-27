Miguel Bernardeau, Premio Actúa 2026 por su papel en 'La bola negra': "Es un honor estar en una película así"

El actor ha recibido su primer premio y reconoce sentir mucha ilusión, especialmente por haber podido estar en una película como 'La bola negra': "Para mí es tan importante...".

Es su primer premio. Y este premio llega gracias a su interpretación de Rafael Rodríguez Rapún, el amante de Federico García Lorca en la aclamada 'La bola negra', la película de los Javis que representará a España en los Premios Oscar. "Me hace mucha ilusión", ha reconocido, recordando las palabras que su abuela le decía cuando era joven: "Que todo se pega menos la hermosura". "Y me recomendaba que me pegase a gente que sepa. Eso he hecho".

Miguel Bernardeau es uno de los protagonistas de la última obra de Javier Ambrossi y Javier Calvo, un papel que lo ha catapultado al éxito. La Fundación de Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AISGE) es la que le ha entregado su primer premio, el Premio Actúa 2026, que ha querido reconocer el trabajo de quien "siendo un muchacho de siete u ocho años sintió el gusanillo del oficio mientras veía interpretar a Shakespeare en un teatro de Valencia". Pero la AISGE sabe que este es el primer premio pero no el último.

"Estoy muy contento", ha señalado en declaraciones a Europa Press. "Es un honor estar en una película así, que para mí es tan importante", ha señalado, asegurando que esta experiencia ha sido, a nivel personal, muy "catártica y bonita". Al preguntarle sobre si se había visto llegando a los Oscar, Bernardeau ha respondido muy prudente: "Cuido mi imaginación. Hay que tener cuidado con lo que uno imagina".

Pese a que 'La bola negra' es la que le ha empujado a la cima, Bernardeau no es nuevo en las pantallas. La AISGE ha definido al valenciano como un "extraordinario actor capaz de abrirse en canal", recordando cómo empezó su formación en Estados Unidos y no ha parado de reciclarse de manera "permanente". "Hace 10 años irrumpió en la televisión compartiendo plató con su madre, Ana Duato, en la longeva e inolvidable serie 'Cuéntame cómo pasó'. Desde entonces su participación en ficciones ha supuesto un refrendo constante de su buen hacer interpretativo: 'Sabuesos', 'Élite' (con la que saltó a la fama), '1899', 'Zorro', 'Terra Alta'... Y, sobre todo, 'Querer', de la mano de una Alauda Ruiz de Azúa en estado de gracia", señalan.

Su debut en la gran pantalla llegó con 'Ola de Crímenes', "a las órdenes de Gracia Querejeta y compartiendo cartel con Javier Cámara y José Coronado". "Luego, 'Josefina' o 'La fiera', antes de irrumpir en 'La bola negra' y ponerlo todo patas arriba. Algo lógico en quien concibe su profesión como 'un ejercicio de entrega total, exigencia máxima y salto al vacío'".

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