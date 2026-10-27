Ni Miley Cyrus ni Justin Bieber: Jay-Z protagonizará el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl

El contextoJay-Z será el encargado de protagonizar el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl 2027. La NFL ha anunciado la noticia tras meses de rumores que apuntaban a Miley Cyrus o Justin Bieber como posibles candidatos.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) ha anunciado que Jay-Z será el encargado de actuar en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl en febrero de 2027. Este evento, conocido por su masiva audiencia televisiva, supera los 100 millones de espectadores en Estados Unidos y ha contado con actuaciones históricas de artistas como Beyoncé y Prince. Jay-Z, vinculado al espectáculo a través de su compañía Roc Nation desde 2019, finalmente subirá al escenario, cumpliendo una petición del comisionado de la NFL, Roger Goodell. La actuación tendrá lugar el 14 de febrero de 2027 en Los Ángeles.

Tras meses de rumores, por fin hemos salido de dudas y ya conocemos quién será el artista encargado de poner música al mastodóntico espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl en febrero de 2027. No, no será ni Miley Cyrus (como apuntaban la mayoría de las apuestas) ni Justin Bieber (la segunda opción por la que se decantaban los expertos), sino el mismísimo Jay-Z.

Así lo ha anunciado este lunes la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que volverá a apostar por una de las grandes figuras de la industria musical para protagonizar uno de los eventos más esperados del año. La noticia se dio a conocer durante la transmisión de Monday Night Football de ESPN, que enfrentó a los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys. La cuenta de Instagram de Apple Music y de Roc Nation también posteó la gran noticia.

Un espectáculo histórico con estrellas mundiales de la música

El espectáculo del descanso de la final de la NFL es uno de los eventos más vistos y conocidos de todo el planeta. Solo en EEUU, su audiencia televisiva suele superar los 100 millones de espectadores, llegando incluso a superar a la del propio partido.

A lo largo de los años, nombres de la talla de los Rolling Stones, Beyoncé, Madonna, Prince o Bruce Springsteen han protagonizado actuaciones que ya forman parte de la historia de la música. En la edición más reciente, el encargado de llevar el ritmo al descanso fue el artista puertorriqueño Bad Bunny.

La próxima cita tendrá lugar el 14 de febrero de 2027 en Los Ángeles. Jay-Z lleva años estrechamente vinculado a este espectáculo a través de Roc Nation, su compañía, responsable de producir el medio tiempo desde 2019. Además, él mismo desempeña un papel clave en la elección de los artistas que cada año protagonizan este evento.

"Durante varios años, hemos tenido el privilegio de trabajar estrechamente con Jay-Z y Roc Nation, y he sido testigo del impacto extraordinario que él ha tenido en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl", ha señalado el comisionado de la NFL, Roger Goodell en un comunicado. "Cuando llegamos a un acuerdo inicial con Roc Nation para producir el espectáculo, solo hice una petición: que Jay-Z subiera al escenario algún día, cuando él considerara que era el momento adecuado", ha añadido.

Una trayectoria repleta de éxitos

Jay-Z es uno de los nombres más conocidos del rap internacional y cuenta con una larga lista de éxitos que han llegado a los oídos del planeta entero. Entre ellos destacan temas como '99 Problems' y 'Hard Knock Life', dos canciones imprescindibles para entender su carrera.

Su talento también le ha llevado a colaborar con algunas de las voces más reconocidas de la música. Es el caso de Alicia Keys, con quien firmó el éxito 'Empire State of Mind'; Beyoncé, su mujer, junto a la que lanzó 'Crazy in Love', o Linkin Park, con 'Miley Cyrus'. Ahora, el artista tendrá la oportunidad de llevar su propio repertorio al escenario de la Super Bowl, una de las mayores plataformas musicales del mundo.

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